Claudia Gerini, Simon Clementi è il nuovo fidanzato/ “Sto vivendo un momento felice!”

Nuovo amore per Claudia Gerini. Circa un paio di settimane fa, l’attrice romana era stata pizzicata tra le pagine di Diva e Donna, mentre baciava un misterioso uomo. Tra i due, tra sguardi complici e carezze, l’intesa è stata percepita come alle stelle. Archiviata quindi, la conoscenza con Fabio Borghese, erede della dinastia di Papa Paolo V ed ex marito di Jacaranda Falk Caracciolo, nipote di Marella Agnelli. Una passeggiata romantica sotto le stelle, per le strade di Roma, avrebbe mostrato ai paparazzi presenti, un primo appuntamento davvero con i fiocchi. Ecco perché, a distanza di alcune settimane, la stessa attrice rivela: “La mia vita sentimentale procede, non si è fermata”, con queste parole, tra le pagine del settimanale Chi, conferma di essere nuovamente innamorata, dopo il travagliato addio ad Andrea Preti, circa un anno fa. In questo periodo, per la Gerini non c’era mai stato nulla di ufficiale, fino ad oggi.

Claudia Gerini ritrova l’amore: Simon Clementi è il nuovo fidanzato

Simon Clementi è il nome del nuovo compagno di Claudia Gerini. L’uomo l’avrebbe letteralmente stregata, dopo essere stati paparazzati insieme alcune settimane addietro. “Ho un uomo, con cui mi avete già fotografata, ma non essendo famoso, per rispetto nei suoi confronti, non dirò il suo nome. Vediamo come va, l’importante è provare sempre a essere felici, a costruire qualcosa. Io sto vivendo un momento così”, ha confessato. Lui, 48enne ed imprenditore, ha fatto in modo che l’attrice tornasse nuovamente a sorridere, ritrovando la serenità. Nonostante questo, pare essere “disincantata” sulla possibilità del “per sempre” in una relazione d’amore: “La convenzione di stare con una stessa persona tutta la vita è folle, non è più attuale”, ha dichiarato. In questi ultimi mesi, Claudia Gerini intervistata a Domenica In da Mara Venier, aveva parlato d’amore, citando anche Carlo Verdone: “Tra lui e me c’è sempre stato un legame molto intimo. Poteva nascere una storia d’amore, non è successo ma ci vogliamo un gran bene. Siamo entrambi molto complicati”.

