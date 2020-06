Claudia Gerini: “Simon Clementi mi ha conquistata con la dolcezza”/ “A lui piace…”

Pubblicità

Claudia Gerini è serena, felice e innamorata del suo Simon Clementi. L’imprenditore romano di 48 anni è entrato nella vita dell’attrice dopo la fine della storia con Andrea Preti. Una storia nata inaspettatamente e che oggi rende estremamente felice l’attrice che, con il compagno, sente di poter essere totalmente se stessa, mostrandosi per Claudia e non per l’attrice che tutti conoscono. Ma Simon Clementi come è riuscito a conquistarla? A svelare i dettagli della storia d’amore è la stessa attrice che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più, svela come Simon sia riuscito a conquistarla. “Lui mi ha conquistato anche perché non gliene mai è importato nulla del lavoro che facevo. Cioè sì, mi stima, ma a lui piace Claudia e basta”, ha raccontato l’attrice.

CLAUDIA GERINI: “SIMON CLEMENTI MI HA COLPITO PER LA SUA DOLCEZZA”

Mamma di Linda e Rosa, Claudia Gerini è innamorata di Simon Clementi che l’ha conquistata in modo naturale, senza forzare il loro rapporto. “Mi ha colpito subito la sua dolcezza, il suo vestire perfettamente il ruolo di padre”, ha confessato a Di Più. Un rapporto nato per caso al punto che, quando non se l’aspettava, l’attrice si è ritrovata al suo fianco. “E così, un bel giorno, durante un appuntamento, ci siamo ritrovati l’uno nelle braccia dell’altro”. La coppia ha anche superato la prova della quarantena. La Gerini e Simon Clementi, infatti, hanno trascorso il lockdown separati. L’attrice e l’imprenditore si sono ritrovati recentemente e l’emozione è stata davvero tanta. “Ma aspettarci è stato molto romantico”, ha concluso la Gerini che continua a dividersi tra il suo ruolo di madre, donna in carriera e compagna innamorata.



