Claudia Gerini/ “Sono davvero innamorata del mio nuovo fidanzato Simon Clementi”

Reduce dalle love story con Andrea Preti e il nobile Fabio Borghese, Claudia Gerini ha trovato un nuovo amore ed è più innamorata che mai. L’attrice romana è pronta a tornare sul set – in programma le riprese della terza stagione della serie tv Suburra e del film Diabolik dei Manetti Bros. – ed ai microfoni del settimanale Nuovo ha parlato della relazione con il manager romano Simon Clementi: «Questa volta sono davvero innamorata. Se ho pescato il jolly? Sì, amo mettermi in gioco, sfidarmi. Sono una che si butta anche in amore». Una nuova avventura, quella giusta secondo l’interprete: al suo fianco l’erede della dinastia di Papa Paolo V ed ex marito di Jacaranda Falk Caracciolo, nipote di Marella Agnelli.

CLAUDIA GERINI: “MI PIACEREBBE FARE LA REGISTA”

Nella lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Claudia Gerini ha poi parlato del possibile futuro da regista: «Vedendo certi registi ho pensato che, anche se non ho mai diretto un film, sarei molto più brava di loro! In futuro mi piacerebbe, ma per il momento mi piace ancora troppo stare davanti alla macchina da presa». E l’attrice non chiude le porte neanche alla televisione: «Solo se mi dovessero proporre un varietà come quelli di una volta, dove posso ballare e cantare. Secondo me, manca un programma del genere nella tivù di oggi». Infine, una battuta sul suo ruolo di madre: «Spero di aver dato alle mie figlie gli strumenti giusti per affrontare anche i momenti di difficoltà. Ma l’adolescenza è una fase critica, devo essere brava a capirle e avere pazienza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA