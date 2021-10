Claudia Gerini/ “Sono ‘mamma figliona’, starei sempre appiccicata fisicamente alle mie figlie”

Claudia Gerini a Domenica In per presentare “Sulla giostra”

Oggi Claudia Gerini sarà ospite a Domenica In nel salotto di Mara Venier, l’attrice ha da poco partecipato come protagonista all’interno del videoclip della nuova canzone di Tiromancino insieme a Carlo Verdone e a Giglia Marra, neo-moglie di Federico Zampaglione. In occasione dell’uscita del videoclip il cantante ha commentato: “Stavolta oltre alla mia amata famiglia, ho avuto l’onore e l’immenso piacere di riportare Carlo Verdone e Claudia Gerini sullo stesso set, parliamo di una delle coppie più leggendarie della settima arte e considerando che non apparivano insieme dal 2008… mi sembra davvero fantastico”.

Claudia Gerini è da poco riapparsa anche sul grande schermo, accanto all’attrice Lucia Sardo, con il lungometraggio “Sulla Giostra” presentato al Bif&st con la regia di Giorgia Cecere. Il film è in onda in tutte le sale italiane da giovedì 30 settembre. Questa è una commedia tutta al femminile in cui le due protagoniste interpretano due donne diverse che sono però costrette a confrontarsi.

Claudia Gerini e la lotta per l’adozione ai single

Oggi a Domenica In l’attrice Claudia Gerini parlerà della sua esperienza durante le riprese di questo film che racconta quando il passato ormai dimenticato torna a bussare alla porta. Claudia Gerini interpreta il ruolo di Irene, una donna affascinante e determinata costretta a tornare nel suo piccolo paese d’origine nel Salento dal quale era emigrata, ed è lì che si troverà a fronteggiare Ada, interpretata da Lucia Sardo che creerà non pochi problemi al personaggio di Claudia Gerini.

Claudia Gerini ultimamente ha fatto parlare di sé per essersi schierata a favore dell’adozione per i single affermando: “Perché un bambino deve stare in un orfanotrofio anziché con una mamma che gli vuole bene? Vorrei tanto che si aprisse un caso: magari, se la battaglia la fa un’attrice ha più eco”.

L’attrice si è dichiarata ad essere pronta a diventare mamma per la terza volta, soprattutto adesso che le sue due figlie avute con Federico Zampaglione sono cresciute: “Ormai, entrambe le ragazze vogliono stare più nel mondo della loro cameretta. Prima, volevano stare sempre attaccate a me e ora stanno più per conto loro, come è giusto. Io, poi, sono una “mamma figliona”, l’equivalente dei figli mammoni: starei sempre appiccicata fisicamente alle mie figlie”.



