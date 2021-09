Claudia Koll “aggredita fisicamente dal Diavolo”/ “Presi il crocefisso fra le mani e gridai il Padre Nostro”

Claudia Koll “Io sono stata aggredita fisicamente dal Diavolo”

Claudia Koll è stata attaccata dal diavolo. L’attrice, che dopo essere divenuta agli inizi della sua carriera una diva erotica con le pellicole di Tinto Brass si è convertita alla religione, ne parlerà questa sera, martedì 28 settembre, nel corso della puntata di Ti Sento, il programma di Pierluigi Diaco che va in onda a partire dalle 23.20 su Rai 2.

Jean Marie, figlio adottivo Claudia Koll/ "Non mi chiama mamma, non ce la fa"

“Io sono stata aggredita fisicamente. Il diavolo mi è salito sul corpo e mi ha stritolata. Mi ha detto che era la morte, che era venuta per uccidermi. Quindi era uno spirito, non l’ho visto, lo spirito non si vede. Però si sente e ho sentito anche l’odio che ha nei confronti dell’uomo e del corpo dell’uomo, l’accanimento che ha”. Così, in base ad alcune anticipazioni riportate da LiberoQuotidiano, nel corso della puntata Claudia Koll ha raccontato la drammatica esperienza vissuta prima dell’incontro con Dio, che l’ha aiutata a liberarsi. “Mi ricordai di alcuni film che avevo visto da bambina, tra cui L’esorcista, dove il sacerdote teneva fra le mani il crocefisso e quindi presi il crocefisso fra le mani e gridai il Padre Nostro. Ho detto “Liberami dal male”, penso che il Signore mi abbia ispirato”, ha aggiunto.

Claudia Koll e Tinto Brass/ "Così fan tutte? Sono un’altra persona oggi"

Claudia Koll, le foto con il regista Tinto Brass e il suo passato nei film erotici

Claudia Koll, oltre a raccontare l’episodio in cui è stata attaccata dal diavolo, avrà modo di raccontarsi tra passato, presente e futuro. Il conduttore Pierluigi Diaco, come di consueto, la coinvolgerà in una particolare esperienza “sonora” dai risvolti imprevedibili, in cui le emozioni saranno padroni.

Nel corso dell’intervista a Ti Sento l’attrice ha anche parlato della sua carriera, ammettendo velatamente di essersi pentita per quanto realizzato da personaggio del mondo dello spettacolo. In particolare, le danno fastidio le foto con il regista Tinto Brass. “Io sono un’altra persona oggi”, ha sottolineato. “Ti imbarazza? Ti vergogni?”, ha incalzato Pierluigi Diaco. “Nessuna delle due. È soltanto fastidio. È passato e sono contenta che lo sia”, ha ribadito.

Claudia Koll, la conversione/ Da diva erotica a fedele cattolica, Serena Grandi “Lo trovo ipocrita”

© RIPRODUZIONE RISERVATA