Claudia Koll, chi sono i genitori: il rapporto con la fede in famiglia

Oggi pomeriggio, martedì 11 marzo 2025, va in onda su Rai 1 una nuova puntata de La volta buona; nel salotto di Caterina Balivo, tra gli altri ospiti, si racconterà anche Claudia Koll per un’intervista tra carriera, vita personale e rapporto con la fede. Proprio quest’ultimo è stato riscoperto nel 2000 quando, durante il Giubileo, assieme ad un’amica decise di attraversare la Porta Santa a San Pietro, riscoprendo in questo modo la sua fede cattolica trascurata durante l’adolescenza.

Claudia Koll, nata a Roma nel 1965 da una famiglia di origini italo-romene, è infatti cresciuta in un contesto cattolico e molto devoto alla Madonna. I suoi genitori hanno sempre avuto uno stretto rapporto con la fede; di loro non si conoscono moltissime informazioni, essendo lontani dal mondo dello spettacolo e della televisione e conducendo una vita molto riservata. Anche la stessa attrice ha sempre conservato un basso profilo sul fronte privato, raccontando solo di rado il suo rapporto con la mamma e con il papà.

Claudia Koll e il riavvicinamento ai genitori: “Ci siamo ritrovati in maniera profonda“

Soffermandoci sui genitori di Claudia Koll, sappiamo che hanno sempre vissuto la fede cattolica e che sono stati felicissimi della conversione della figlia avvenuta nel 2000, che ha permesso loro di ristabilire un rapporto in famiglia. “I miei genitori accolsero questo mio riavvicinamento alla fede con grande gioia“, aveva confidato in un’intervista a Di Più rilasciata nel 2022. “Avevano pregato per questo, continuando a credere. Ci siamo ritrovati in maniera molto profonda, ora non ci sono più”.

L’attrice ha saputo così recuperare i rapporti con i suoi genitori e in particolare con il padre; lui, infatti, è diventato vice direttore della Onlus “Le opere del Padre”, fondata dall’attrice nel 2005 con l’obiettivo di prendersi cura delle persone in difficoltà in Africa, che hanno vissuto sofferenze fisiche e psicologiche. Il riavvicinamento alla fede, unitamente all’impegno sociale, le ha anche permesso di ritrovare il rapporto con la madre ed il padre.