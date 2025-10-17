L'intervista dell'attrice Claudia Koll a La Stampa, artista che nel 2000 ha iniziato un percorso di fede dopo aver varcato la Porta Santa

Claudia Koll è stata intervistata stamane dal quotidiano La Stampa. L’attrice si è convertita venticinque anni fa, durante il Giubileo del 2000, aprendosi alla fede e decidendo di cambiare vita. “Dio non toglie niente” – precisa stamane parlando con il giornale torinese – ricordando che “cura le ferite e dà loro significato”, ma anche un “senso ai nostri talenti e interessi più profondi”. Claudia Koll non si pente di questa conversione, che in qualche modo l’ha allontanata dal mondo artistico: “Sono contenta di quello che ho fatto”, grazie a Dio che ha attivato il suo cammino di fede.

Ha quindi ricordato i grandi della TV con cui ha lavorato, come Pippo Baudo e Nino Manfredi: “Da loro ho imparato molto”, anche se i due erano molto diversi. Quindi ha approfondito il discorso della sua spiritualità interiore, con l’obiettivo di “vivere il Vangelo nel quotidiano”, caratterizzata dall’amore per la “Parola di Dio”, dall’attenzione verso i più poveri e i più bisognosi.

CLAUDIA KOLL: “E’ UN ATTEGGIAMENTO CHE APPARTIENE A TUTTI I CRISTIANI”

Claudia Koll ci tiene comunque a precisare che questo atteggiamento “appartiene a tutti i cristiani”, senza alcuna consacrazione, aggiungendo che questo suo percorso non significa che voglia “interpretare solo ruoli di sante e religiose”, ma che Dio le ha “donato uno sguardo e una personalità” attraverso cui poter raccontare meglio l’umano. L’attrice si dice “contenta della vita che sta vivendo”, che è ricca di passioni, ricordando che con la sua associazione Le Opere del Padre si occupa delle persone che vivono in strada, ma anche delle famiglie più povere, dando loro una possibilità.

Nel contempo, l’attrice porta avanti il suo ruolo nel mondo dell’arte, facendo da counsellor alle nuove leve: “L’attore è un atleta del cuore” – replica lei, citando Susan Strasberg, figlia del fondatore dell’Actors Studio di New York – “di conseguenza, interpretando un personaggio, può capitare che a volte emergano ferite del proprio vissuto, che possono poi portare a una guarigione o a una crescita”.

CLAUDIA KOLL: “RICORDO LA FEDE E LE PREGHIERE…”

Claudia Koll è quindi stata incalzata dal giornalista sulla sua conversione del 2000: “Ricordo la fede e le preghiere delle persone in fila per varcare la Porta Santa” e poi il volto della statua La Pietà di Michelangelo, “che mi ha riportato a quando ero ragazzina dopo aver visto un film su Fatima”.

Dopo l’inizio del suo percorso di fede, Claudia Koll ha conosciuto personalmente alcuni Papi, a cominciare da San Giovanni Paolo II: “Nei suoi occhi vidi l’amore e la sofferenza, stava dando la sua vita per Cristo”. Su Papa Francesco: “Mi ha conquistata quando ha detto che viviamo in un tempo che premia la prestazione e l’efficienza. Questo Papa apre alla speranza di avere uno sguardo di misericordia sulle persone e sulla realtà: oggi sembra che vinca il più forte, ma Francesco ci ricorda invece il valore della fragilità”.