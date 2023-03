Claudia Lai moglie di Radja Nainggolan/ “Un tumore ti cambia la vita”

Claudia Lai, sarda, classe ’83, nota soprattutto per essere moglie del calciatore della Spal Radjia Nainggolan, si è raccontata nelle scorse ore sul network YouTalk, e ha rivissuto la sua battaglia contro il tumore, da cui ora è guarita.

La brutta scoperta era arrivata nel 2019, quando le è stato diagnosticato un tumore al seno. Da lì è iniziato il calvario della cura chemioterapica di routine. Il momento più difficile, come ha raccontato l’influencer, è stato la perdita dei capelli. Un giorno infatti, giunta alla sua quinta chemioterapia, mentre si stava lavando i capelli, le è rimasta in mano la coda. Quello, secondo la donna, ha rappresentato una delle fasi più traumatiche del suo percorso di lotta.

DIRETTA SBK 2023/ Superbike: Alvaro Bautista vince anche gara-2! Gp Indonesia

Quel momento lo ha vissuto con la figlia maggiore di 11 anni, con cui ha condiviso attimi di pianto e panico, ma subito dopo si è ripresa facendosi aiutare a rasarsi completamente con una macchinetta che avevano in casa.

Claudia Lai: “il tumore cambia la visione della vita”

Claudia Lai può dire oggi di aver sconfitto la malattia dopo un lungo periodo di sofferenza ma resta l’amarezza di come tutto possa sconvolgere da un momento all’altro la vita, al punto di non riuscire a fare progetti per il futuro, anche oggi che tutto è passato. Ne è uscita un anno fa ma i ricordi restano ancora vividi, lasciando quella disillusione che solo chi ha affrontato una tale battaglia può conoscere.

Pelè, aperto il testamento/ C'è anche la figlia "segreta"

Ai microfoni della web tv sarda infatti la donna ha detto: “Non ho progetti per il futuro perché quando ti capitano questi incidenti di percorso la vita ti passa davanti troppo velocemente e quindi inizi a non avere più delle aspettative, vivi alla giornata”. La donna ha lasciato intendere come una tale esperienza porti inevitabilmente a diventare un’altra persona, con altre priorità e altre consapevolezze.

Non sono mancati sui social messaggi di affetto e vicinanza nei confronti dell’imprenditrice digitale dopo l’intervista rilasciata.

LEGGI ANCHE:

Diretta/ Pescara Juve Stabia (risultato finale 2-2): il ritorno di Zeman è uno show!

© RIPRODUZIONE RISERVATA