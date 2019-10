Claudia Lai moglie Nainggolan: “ammazzo il cancro e torno”/ “Non piangete bimbe mie”

Con la forza di una leonessa, Claudia Lai continua la sua battaglia contro il cancro sperando di dimenticare presto il periodo più brutto della sua vita. Alla vigilia dell’inizio di un nuovo percorso medico, necessario per sconfiggere il cancro e tornare alla sua vita di sempre, la moglie di Radja Nainggolan si lascia andare ad uno sfogo su Instagram. “Domani – scrive sotto la sua ultima foto – sarà l’inizio di un nuovo percorso, una nuova avventura.. la radioterapia… sono ancora incredula sull’accaduto, tante volte mi domando cos’abbia fatto di male per meritarmi tutto questo..“. Una domanda legittima quella di Claudia Lai che, consapevole di non essere l’unica persona malata nel mondo, spiega di essere pronta a combattere e a sconfiggere il male. “Poi mi rendo conto che come me ci sono milioni di persone che combattono a testa alta, con un unica speranza… uscirne quanto prima!”, aggiunge.

CLAUDIA LAI, IL MESSAGGIO DELLA MOGLIE DI NAINGGOLAN ALLE FIGLIE

Stanca, ma pronta a portare avanti la sua battaglia per tornare il prima possibile dalle sue bambine. Mamma di Aysha e Mailey che le danno la forza di andare avanti, Claudia Lai che dalla famiglia e dal marito sta ricevendo tutto il sostegno di cui ha bisogno, mentre le altre mamme di apprestano a festeggiare Halloween con i propri figli, sta per iniziare un nuovo percorso al termine del quale spera di poter tornare dalle sue bambine e recuperare tutto il tempo che non potranno trascorrere insieme. “Sono stanca e stufa di tutto, vorrei come ogni anno in questo periodo dover pensare, cosa organizzare per Halloween alle mie bambine, invece devo solo pensare ad organizzarmi le giornate in ospedale… sarà un Natale di merda, saranno feste tristi ma #stigrandissimicaz*i … avanti tutta. Vado l’ammazzo e torno… Bambine mie, niente lacrime, recupereremo tutto il tempo perso!!! Parola di mamma”, conclude.





