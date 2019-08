Claudia Lai, moglie Nainggolan/ “Chemioterapia? Sii forte”. E Radja passa al Cagliari

Radja Nainggolan ha trovato una nuova sistemazione, è tornato al Cagliari, ma intanto deve fare i conti con una situazione difficile a casa. La moglie Claudia Lai nelle scorse settimane ha annunciato di aver intrapreso una dura battaglia contro il tumore. E combatte con la stessa grinta che il marito mette in campo. Ha cominciato la chemioterapia, ha annunciato su Instagram, e i primi effetti delle cure sono già visibili. La moglie di Nainggolan ha infatti pubblicato nelle Instagram Stories uno scatto in cui si vedono alcune ciocche di capelli nel water. «Stay strong… Is coming», le parole che Claudia Lai ha scelto di usare per lo scatto, confermando la sua forza. «Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato cosi.. le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria», aveva scritto il giorno del suo annuncio. Poi si è fatta coraggio: «È ora di andare a combattere questa brutta bestia». Ma non è sola.

CLAUDIA LAI E LA CHEMIOTERAPIA, NAINGGOLAN AL CAGLIARI

Radja Nainggolan intanto è un calciatore del Cagliari. Ora è ufficiale: c’è l’annuncio del club sardo, che si è detto lieto di confermare «l’acquisto delle prestazioni sportive del calciatore Radja Nainggolan per la stagione sportiva 2019/2020». Il Cagliari ha anche rivelato la formula del trasferimento del centrocampista dall’Inter: il Ninja torna in prestito. Oggi è anche la giornata delle visite mediche per il calciatore belga, che ha avuto un’accoglienza trionfale sabato all’aeroporto di Elmas. L’iter ha portato all’ufficialità dell’operazione. Allenatosi nel weekend nel centro sportivo di Asseminello, si sta preparando per mettersi a disposizione di Rolando Maran. Nainggolan può così concentrarsi sulla nuova stagione col Cagliari per rilanciarsi dopo un’annata difficile nell’Inter. La formula del prestito rimetterà poi tutto in discussione al termine del campionato, quando bisognerà prendere una decisione definitiva.





