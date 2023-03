Claudia Lai, moglie Nainggolan: dolorosa confessione sul cancro/ “Momento più duro…”

Claudia Lai e il racconto della lotta contro il cancro al seno

Claudia Lai, la moglie di Radja Naingollan, racconta la battaglia contro il cancro al seno. La scoperta della malattia è arrivata nel 2019 e, dopo una lunga battaglia, è riuscita a sconfiggerlo. Non sono stati anni facili per la moglie del calciatore che ha combattuto contro la malattia con il sostegno della famiglia. Oggi, a distanza di anni da quella scoperta, Claudia Lai ha deciso di raccontare su YouTgNet la sua battaglia contro il cancro.

Sono tati diversi i momenti difficili che ha dovuto affrontare, ma sicuramente, quello più difficile è stato quando ha cominciato a perdere i capelli. In particolare, c’è stato un episodio che ha cambiato tutto.

Le parole di Claudia Lai

Claudia Lai ha raccontato che il momento più complicato della battaglia contro il cancro è stata quando, di fronte allo specchio, mentre era con la figlia maggiore, si è resa conto di aver perso gran parte dei capelli. “Avevo da poco fatto il quinto ciclo di chemioterapia, ero a Cagliari e mi stavo preparando per andare a un aperitivo con gli amici”, ha raccontato.

E’ stato un momento di sconforto di fronte al quale, tuttavia, ha reagito immediatamente con forza. “C’era mia figlia grande, abbiamo pianto e per un attimo ci ha preso il panico. Poi abbiamo preso una macchinetta che avevamo in casa e tolto tutto”, ha concluso. Poi un accenno al futuro: “Non ho progetti per il futuro perché quando ti capitano questi incidenti di percorso la vita ti passa davanti troppo velocemente e quindi inizi a non avere più delle aspettative, vivi alla giornata. Inutile dire: ‘Un giorno farò…’, perché a quel giorno potresti non arrivarci”.

