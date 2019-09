Claudia Lai, moglie Nainggolan/ La chemioterapia per il tumore: “Il periodo più buio”

Claudia Lai, moglie di Radja Nainggolan, prosegue la sua battaglia contro il tumore. E lo fa senza nascondersi, anche nei momenti più difficili. Anzi condivide questo momento difficile sui social. Oggi ad esempio ha pubblicato una foto in bianco e nero per aggiornare i followers sullo stato attuale della sua malattia. «Una foto in bianco e nero per raccontare la mia storia, fermare tutto e subito per ricordare un momento in particolare, il periodo più buio della mia vita», scrive Claudia Lai su Instagram. La moglie del centrocampista del Cagliari (il cui cartellino è di proprietà dell’Inter) fa leva anche sulla sua speranza, oltre che determinazione. «Un periodo che spero diventi al più presto soltanto un brutto ricordo», ha aggiunto. Tante le interazioni suscitate dal suo post social. A darle forza non c’è solo gente comune, ma anche tanti personaggi del mondo dello spettacolo e colleghi del marito.

CLAUDIA LAI E LA CHEMIOTERAPIA PER IL TUMORE: “IL PERIODO PIÙ BUIO”

Miralem Pjanic ad esempio le manda un cuore e un bacio per esprimerle la sua solidarietà. C’è anche il cuoricino di Arianna Mihajlovic, che esprime la sua comprensione e vicinanza, visto che Sinisa sta lottando contro la leucemia. Quella del cuore è anche l’emoticon scelta da Francesca Lodo. C’è anche il calciatore Moestafa El Kabir a suonare la carica. Francesca Brienza le scrive: «Forza Claudia, sarà una rinascita». Patrizia Griffini la definisce «una guerriera». Nella foto Claudia Lai si mostra con i capelli rasati. Ha deciso di tagliarli nelle scorse settimane dopo i primi cicli di chemioterapia. A distanza di due mesi dalle cure che stanno mettendo a dura prova fisico e anima, la moglie di Nainggolan si racconta senza filtri, con un messaggio a cuore aperto. La testa poggiata sul cuscino, sorretta dal braccio sinistro piegato dietro il capo, indossa la t-shirt con la scritta “amen” e guarda fisso nell’obiettivo, lasciando parlare il suo sguardo.





