Claudia Lai, moglie Nainggolan/ Lite in strada con una signora: “Non l’ho aggredita!”

Claudia Lai, moglie di Radja Nainggolan, confessa nelle Instagram Stories di aver vissuto «un’esperienza a dir poco imbarazzante». È successo a Cagliari, città in cui il marito è tornato a giocare. Claudia stava passeggiando col suo monopattino, a passo d’uomo, nei pressi di largo Carlo Felice, quando incrocia «due tenere signore che chiacchierano spensierate». Allora la moglie di Nainggolan scende dal monopattino e a mezza voce dice loro «permesso» per passare. Ma dopo averle superate sente degli insulti nei suoi riguardi, peraltro a gran voce. «Mi fermo, mi avvicino alla signora e chiedo quale fosse il problema», problema nel suo racconto social. Subito la discussione diventa animata. «La signora inizia a dire che io l’ho insultata, aggredita, che sono volgare e maleducata». Inoltre, dice di essere stata spinta da Claudia Lai. Allora ha voluto condividere con chi la segue questa storia, temendo che potessero emergere versioni differenti rispetto a quanto accaduto.

CLAUDIA LAI, LITE IN STRADA CON UNA SIGNORA: “NON L’HO AGGREDITA!”

«Mi dispiacerebbe che qualcuno pensasse anche solo minimamente che io possa anche solo pensare di aggredire una signora per strada», ha scritto Claudia Lai nelle sue Instagram Stories. E infatti la signora sarebbe entrata in farmacia, raccontando la sua versione dei fatti, «continuando a dire che ho fatto della violenza su di lei». Una vicenda che la moglie di Radja Nainggolan definisce incredibile: «Cose da matti!», ha esclamato sui social Claudia Lai. E come se non bastasse, ha anche condiviso un video della signora in questione mentre si sfoga in farmacia. Il filmato non sembra essere stato girato da lei, visto che la signora si volta verso l’obiettivo, non rendendosi conto di essere ripresa, e poi prosegue il suo discorso. Ma evidentemente ne è entrata in possesso, visto che lo ha poi condiviso sui social con i suoi fan per rendere l’idea di quanto le era accaduto in strada poco prima.

