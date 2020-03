Claudia Lawrence/ 94 anni e tutta l’energia del tip-tap (Italia’s Got Talent)

Claudia Lawrence non ha bisogno di presentazioni: la concorrente di 94 anni di Italia’s Got Talent ha conquistato i giudici grazie al tip-tap. Nonostante il lungo curriculum maturato in tanti anni, Claudia continua ad avere la stessa emozione negli occhi ed è proprio questo che ha convinto Frank Matano a regalarle il Golden Buzzer. “Non la conoscevo”, ha detto il giudice, “poi sono andato a vedere su internet e ho scoperto che ha un curriculum lunghissimo: colpisce che abbia dovuto aspettare quell’età per avere un po’ di notorietà”. La stessa domanda se la sono posta tutti gli spettatori da casa: chi è Claudia Lawrence? Classe 1925, l’attrice e ballerina nata a Verona con il nome di Claudia Fernstrom ha iniziato a studiare danza classica e moderna in tutto il mondo ed è riuscita a farsi notare fin dagli anni Cinquanta, diventando la prima ballerina per il capolavoro di Camillo Mastrocinque, Tarantella Napoletana. Da allora non si è mai fermata ed anzi ha ampliato la sua carriera partecipando a Fratelli Benvenuti, la fiction con Massimo Boldi trasmessa dieci anni fa e Camera Cafè. “Da domani mi iscrivo in palestra. Sei fantastica, sei quello che spero di diventare”, ha aggiunto Mara Maionchi durante il debutto della Lawrence a ITG. “Oltre al talento, veicoli un forte messaggio”, ha detto Matano confermando il proprio gradimento, “quello di non mollare mai”. Clicca qui per rivedere il video di Claudia Lawrence.

CLAUDIA LAWRENCE FINALISTA A ITALIA’S GOT TALENT

Claudia Lawrence tornerà ad esibirsi nella finale di Italia’s Got Talent di oggi, venerdì 6 marzo 2020. La ballerina e attrice professionista potrebbe riuscire ad oscurare i concorrenti grazie alle sue immense abilità nel mondo dello spettacolo. Dopo averci proposto Susie durante il primo incontro con il pubblico televisivo, che cosa avrà deciso di condividere sul piccolo schermo? Lo spettacolo di debutto tra l’altro non è nuovo per Claudia, che ha avuto modo di affinare la tecnica grazie alla collaborazione sul palco con Marco Beljulji. Lo scopriamo dai suoi profili social, dove la troviamo infatti lo scorso settembre al fianco del regista e ballerino con cui due mesi più tardi ha debuttato alla Corte dei Miracoli di Milano con il Grandma World Tour. Una dei grandi meriti della Lawrence dopo tutto è essere un personaggio all’interno del personaggio. Merito anche dei maestri del passato e quelli del presente, questi ultimi in grado di riportarla indietro al primo amore: il tip-tap. Il canto invece non lo ha mai lasciato, come ha svelato in un’intervista cantata, danzata e in rima per la Compagnia Brahma, sotto la guida dello stesso Beljulji.

