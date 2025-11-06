Uomini e Donne, Claudia Lenti rompe il silenzio: “Gemma troppo dura con mio padre Mario”.

Claudia Lenti è intervenuta nel format Casa Lollo di Lorenzo Pugnaloni, raccontando quello che è successo a Gemma Galgani e a suo padre Mario Lenti. Il loro percorso a Uomini e Donne è stato infatti parecchio travagliato, dato che alla fine avevano scelto di non vedersi più. Eppure, Claudia, faceva il tifo proprio per la dama torinese e pochi giorni fa diceva queste parole: “Gemma mi piace tantissimo, sia come persona che come donna“, e ancora, “Devo dire la verità: mi sarebbe piaciuto vederla accanto a papà, perché sono serie e di altre non sono molte“.

Poco fa Claudia Lenti è intervenuta a Casa Lollo parlando proprio del rapporto tra il papà e Gemma: “Sono usciti qualche volta, si sono dati qualche bacio ma non è scoccato quello che doveva scoccare“, spiega, “purtroppo nella vita succede, può finire un amore e può finire una conoscenza e mi dispiace che lei l’abbia presa così male“. Claudia spiega che l’amore può nascere o non nascere e nessuno può deciderlo. L’ex dama spiega che Gemma è molto sensibile, ma che non si deve insistere se le cose non nascono.

Claudia Lenti contro Gianni e Tina: “Mio padre bersagliato da tutti“

“Gemma è molto buona“, spiega Claudia Lenti, “ma andare addosso a qualcuno che non prova quello che provi tu non è corretto“. La dama spiega che le è dispiaciuto vedere questi continui attacchi e il continuo denigrare di Gemma – ricordiamo ad esempio quando ha detto a Mario che aveva troppa pancia. Claudia Lenti dice che le dispiace anche che suo padre sia stato bersagliato da tutti compresi Gianni e Tina che non lo hanno preso molto in simpatia. “Uno deve essere libero di interrompere la conoscenza quando vuole“, continua, e difende di nuovo il padre smontando le voci che dicono che volesse solo visibilità.