Claudia Lenti, ex Dama di Uomini e donne, commenta il percorso di papà Mario nel programma e svela: "Mi sarebbe piaciuto vederlo con Gemma Galgani"

Il pubblico di Uomini e donne sta avendo modo di conoscere, nel corso di questa stagione, un Cavaliere che sta facendo parlare di sé per il suo percorso in trasmissione: Mario Lenti. Trattasi del padre di Claudia Lenti, a sua volta ex Dama del dating show di Canale 5 nonché ex fidanzata di Alessio Pili Stella, con il quale uscì insieme per poi lasciarsi di recente e annunciare la rottura.

Ora l’ex Dama ha deciso di rilasciare un’intervista a Uomini e donne magazine, soffermandosi proprio sull’avventura del padre in trasmissione e sulle sue prime impressioni. In particolare, ha speso parole bellissime per Gemma Galgani, con cui Lenti ha avuto una frequentazione salvo poi lasciarla in lacrime ed innamoratissima di lui, provocandole una batosta emotiva non indifferente.

“Gemma mi piace tantissimo, sia come persona che come donna – ammette Claudia – L’ho sempre stimata molto già prima di conoscerla, e successivamente mi sono legata molto a lei. Devo dire la verità: mi sarebbe piaciuto vederla accanto a papà, perché donne serie e di valore non sono molte. E lei ne è l’emblema”.

Claudia Lenti: “Marina? Ho trovato le sue parole eccessive“

Claudia Lenti non nasconde dunque la sua ammirazione per Gemma Galgani: è lei la donna che avrebbe visto volentieri al fianco di papà Mario a Uomini e donne, anche se il Cavaliere ha preferito virare altrove e focalizzarsi su altre conoscenze, come quelle con Cinzia e Marina, anche se naufragate.

In particolare l’ex Dama non ha ben digerito alcune dichiarazioni espresse da Marina contro suo padre, ed è in quell’occasione che, come ammesso nell’intervista, le sarebbe piaciuto intervenire in trasmissione per difenderlo.

“Quando Marina gli ha detto di aver mancato di rispetto alle donne e alla redazione – ricorda Claudia – La mia impressione è che l’abbia fatto solo perché non voleva uscire con lei. In realtà, lui ha semplicemente percepito un disinteresse da parte sua e ha preferito interrompere la conoscenza. Ho trovato le parole di Marina eccessive. Papà ha sempre avuto grande rispetto per le donne e per chi lavora: certe accuse, che hanno un peso, non dovrebbero essere lanciate alle leggera”.