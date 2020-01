Claudia Letizia “Salvo e Patrick hanno offeso anche me”/ “Avevo la gonna corta e…”

Claudia Letizia oggi ospite a Mattino5 ha detto la sua riguardo a quello che è successo ieri sera al Grande Fratello Vip 2020 parlando proprio dell’espulsione di Salvo Veneziano e della punizione prevista per Pasquale, Sergio e Patrick. Fin qui niente di nuovo fino a quando proprio lei non ha rivelato che il pensiero un po’ “vintage”, così ama definirlo, di Salvo e Pasquale è noto a tutti, anche a lei che in tempi non sospetti è stata offesa proprio dai due nella stessa trasmissione che la sta ospitando oggi. Claudia Letizia spiega: “Io penso che sia ingiustificabile per un motivo, è in tv da vent’anni e se non ci arriva deve stare a casa, la tv mette in vetrina persone e che se non sono in grado deve stare a casa. Voglio sottolineare una cosa sono venuta in studio da voi e anche in quella occasione hanno manifestato il loro maschilismo perché avevo una gonna un po’ corta e fui derisa e presa di mira per questo”.

IL RACCONTO DI CLAUDIA LETIZIA A MATTINO5

Federica Panicucci a questo punto ha preso la parola per indagare su quanto è avvenuto e Claudia Letizia ha confermato: “E’ successo mentre eravamo in onda, mi accusavano per questo mio essere, di essere mamma e di essere una ballerina di burlesque, e loro lasciavano intendere che dovevo stare un po’ a casa. Elisa si è scusata ieri sera dicendo di essersi andata a cambiare e questo non è giusto“. Valerio Merola chiude dicendo che “Salvo non ha fatto battute da osteria e non è questione di tutti gli uomini, lui ha detto cose gravissime che avrebbero fatto indignare anche se dette ad un animale figuriamoci ad un uomo o una donna”. Salvo avrà modo di rispondere all’ex gieffina?

