Claudia Letizia Vs Taylor Mega: “È troppo magra”/ Groppelli: “Sei una bagnarola”

Si parla di body shaming nella puntata di Pomeriggio 5 del 11 novembre 2020, argomento che riporta al centro dell’attenzione un catfight di alcuni giorni fa tra due bellissime donne: Taylor Mega e Claudia Letizia. Uno scontro nato proprio dall’attrice campagna, scagliatasi contro l’influencer accusata di essere “troppo magra” e di lanciare un messaggio sbagliato al popolo del web. Nel salotto di Barbara D’Urso la Mega interviene dunque per replicare a queste accuse: “Quello che ha fatto Claudia Letizia è body shaming, anche perché dare dell’anoressica ad una ragazza senza sapere se effettivamente lo è, è body shaming. – e precisa – Ha lo stesso peso di quando si dice ad una persona che è grassa… è un’offesa! Poi io promuovo uno stile di vita super healthy per tenersi in forma con me.”

Patrizia Groppelli punge Claudia Letizia e difende Taylor Mega

Tiene a chiarire la sua posizione Claudia Letizia: “Io non ho fatto body shaming o se l’ho fatto non era mia intenzione e sicuramente non volevo offendere Taylor che è bellissima. Semplicemente credo che lei abbia un peso, una responsabilità in quanto influencer.” ammette l’attrice. Poi precisa: “2 milioni e mezzo di adolescenti e ragazzine che la seguono guardano questo modello di donna bellissimo ma un po’ troppo magra, troppo, anche rispetto all’altezza e tante ragazze mi hanno scritto in questo periodo e mi hanno detto grazie, perché è vero che noi guardiamo poi quel canone di bellezza ma magari non abbiamo le stesse caratteristiche.” Parole, quelle su Taylor Mega, che non trovano affatto d’accordo Patrizia Groppelli. “Io ho visto Taylor dal vivo e non è così magra, sta benissimo, è in stra-forma. – nota l’opinionista che conclude lanciando l’immancabile stoccata pungente – È un Titanic e tu sei una bagnarola in confronto!”



