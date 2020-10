Claudia Letizia Vs Taylor Mega/ “Sei anoressica!” e la Panicucci sgrida la sua ospite

Lo scontro tra Taylor Mega e Claudia Letizia è finito in tv. Nei giorni scorsi le due si sono lanciate il guanto di sfida sui social ma è stata Federica Panicucci a raccoglierlo portando le due a Mattino5 per cercare di chiarire le loro posizioni. Ma qual è il tema scottante di questo scontro? L’esempio positivo da dare alle ragazze: è meglio essere anoressiche come Taylor Mega oppure in carne e con le curve al punto giusto come Claudia Letizia? Se la prima ha cercato di spiegare che il suo stile di vita è salutare e non anoressico, la seconda l’ha invitata ad incontrarsi con tanto di nutrizionista pronto a stabilire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Alla fine Taylor Mega le ha dato dell’ignorante ma Claudia Letizia adesso vuole le “prove” che quello che dice è vero. Claudia Letizia ribadisce: “Ho un’età diversa da quella di Mega, la mia non può essere invidia, io vorrei solo che le ragazzine adolescenti non fossero prese da un modello così magro e perfetto incorrendo in problemi di alimentazione”.

CLAUDIA LETIZIA E TAYLOR MEGA ALLO SCONTRO A MATTINO5 SU ANORESSIA E CURVE

Taylor Mega ribadisce che il suo è bodyshaming e che dire ad una magra di essere anoressica equiparare a dire ad una in carne di essere obesa. A quel punto Claudia Letizia la liquida: “Sei felice di aver detto questa cosa ora? Va bene..”. Federica Panicucci interviene chiedendo alla burrosa attrice di essere educata perché è giusto che entrambe diciate quello che volete. Poi sempre la padrona di casa conferma di aver conosciuto Taylor Mega in vacanza, in piscina, e di averla trovata di una bellezza disarmante e con le curve al posto giusto e allora le chiede: “Sarebbe troppo magra per chi o per cosa?”. Dovrebbe dare un messaggio diverso ai suoi followers, è questo il suo pensiero. Tonon a questo punto attacca: “Lei la definisce anoressica, perché forse lei la conosce? La responsabilità è delle famiglie che seguono la Mega e non è sua che si mette in costume da bagno… di solito la attacco ma oggi ha ragione”. Lo stesso pensa Arianna David che anoressica lo è stata.

Ecco il video del momento:

Taylor Mega è troppo magra? La ragazza risponde alle accuse di Claudia Letizia in diretta a #Mattino5 pic.twitter.com/3XE9HGBcU3 — Mattino5 (@mattino5) October 28, 2020





