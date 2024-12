Claudia Maria Capellini, chi è la fidanzata di Giorgio Panariello

Da qualche anno il rinomato comico e attore toscano Giorgio Panariello ha trovato l’amore con la più giovane compagna Claudia Maria Capellini, la donna che ha rubato il cuore dell’artista. Una relazione che va avanti da ormai diversi anni e che vede i due sempre più uniti, come testimoniato anche dalle parole della coppia: “Stiamo bene insieme, possiamo dire che siamo una famiglia”. Una caratteristica importante della storia tra l’artista e Claudia Maria Capellini è la serenità, una dote che l’attore ha trovato grazie alla donna con la quale si augura di passare il resto della sua vita:

Giorgia/ Dall'amore per il figlio Samuel e il compagno Emanuel Lo al ritorno a Sanremo: "Nulla è scontato"

“La serenità è una cosa che ho inseguito a lungo e finalmente l’ho trovata, Claudia è una persona che mi lascia fare il mio lavoro serenamente, senza pressioni. Questo è importantissimo per persone che fanno questo lavoro, che assorbe completamente” le parole dell’attore a Verissimo da Silvia Toffanin.

Look Prima della Scala 2024/ Dall'eleganza di Roberto Bolle e Achille Lauro agli specchi di Dvora Ancona

Giorgio Panariello e il rapporto con Claudia Maria Capellini: “Abbiamo avuto solo alti”

Non si può certo dire che la relazione tra l’attore toscano e la compagna Claudia Maria Capellini abbia vissuto di qualche difficoltà, i due sono più uniti che mai, come sottolineato dallo stesso Giorgio Panariello: “Spesso si dice ‘alti e bassi’, invece fino a questo momento, fortunatamente, abbiamo avuto solo alti, anche perché lei è più alta e già il fatto che lei sia più alta mi dà il senso dell’alto” ha scherzato l’attore sempre più innamorato della sua dolce metà.

Chi è la nuova fidanzata di Gianluca Ginoble?/ Con la misteriosa Claudia dimentica l’ex Eleonora Venturini

Claudia Maria Capellini, classe 1987, lavora come modella, ma anche come influencer e pr, i 25 anni di differenza con Giorgio Panariello non sembrano mai essere stati un ostacolo e le cose tra di loro non potrebbero andare meglio. Unica questione che sembra chiusa è quella riguardante i figli, con il comico toscano che ha ammesso di non essere particolarmente propenso ad allargare la famiglia vista anche l’età non più giovanissima.