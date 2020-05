Claudia Maria Capellini, compagna Giorgio Panariello/ Come ha cambiato la sua vita

Pubblicità

Claudia Maria Capellini ha rivoluzionato la vita del compagno Giorgio Panariello, anche se i due sono finiti al centro delle critiche per via della differenza d’età. La modella infatti ha 35 anni, è nata nell’85, e agli occhi degli ammiratori è conosciuta per essere la sosia nostrana di Belen Rodriguez. L’anno scorso erano addirittura circolate delle voci sul fatto che Claudia Maria potesse essere in dolce attesa, per via di un pancino sospetto, ma non è così. Forse i più maliziosi ci avevano sperato, soprattutto perchè nello stesso periodo il comico toscano aveva rivelato a Verissimo di sentire forte il desiderio di diventare padre. Oggi, sabato 2 maggio 2020, Giorgio Panariello sarà uno degli ospiti che vedremo a Un, Due, Tre… Fiorella!, in onda nella prima serata di Rai 1 con ‘il meglio di’. Claudia intanto sembra aver abbandonato l’attività sui social, almeno per quanto riguarda i post su Instagram. L’ultimo risale infatti a due anni fa, uno scatto professionale che ha messo in luce il suo sorriso. Continua però ogni tanto a condividere delle Stories e l’ultima non è di certo felice: un ultimo saluto al critico d’arte Germano Celant, morto nei giorni scorsi a causa del Coronavirus.

Pubblicità

Claudia Maria Capellini, compagna Giorgio Panariello: una relazione che ha fatto discutere

25 anni di differenza fra Claudia Maria Capellini e il fidanzato Giorgio Panariello. Una relazione che ha fatto discutere, ma che sembra appagare appieno il comico italiano. I due sono stati paparazzati spesso nelle situazioni più disperate, in spiaggia a Formentera oppure durante una cena galante, rigorosamente notturna. I fan sono tutti a caccia di qualsiasi informazione su Claudia Maria, ma è davvero difficile trovare notizie sul suo conto. Sappiamo che è nata a Cremona il 16 marzo dell’85 e che ha vissuto a Milano per diversi anni, dove ha studiato perso la Iulm. “Con lei ho trovato la serenità che mi è sempre mancata”, ha dichiarato l’artista tempo fa al settimanale Gente, a cui ha spiegato come è avvenuto il primo incontro con la compagna. Claudia e Giorgio si sono conosciuti infatti durante una cena a casa di amici e la convivenza a Roma è avvenuta poco tempo dopo. “Mi dà grande serenità ed equilibrio”, ha detto ancora, “e sono due aspetti importanti nella vita, qualcosa che ho inseguito per molto tempo. Ho finalmente trovato una persona che mi permette di affrontare sereno il mio lavoro, un lavoro da cui non stacco mai”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA