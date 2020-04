Claudia Maria Capellini compagna Giorgio Panariello/ Matrimonio in vista per la coppia?

Pubblicità

Claudia Maria Capellini ha rubato il cuore di Giorgio Panariello e la loro relazione va avanti a gonfie vele ormai da tempo. Ormai giunto ai sessant’anni, il comico toscano pensa persino di poter avanzare presto verso l’altare e poi diventare padre. A quattro anni di distanza dall’inizio della loro relazione, i fan di Panariello si chiedono appunto quando arriverà il doppio lieto evento. 25 anni di differenza fra l’artista e Claudia Maria, ma sembra proprio che nessuno dei due abbia mai dato peso alla cosa. “Stiamo insieme, senza alti e bassi, solo alti. Sto bene, sto molto bene”, ha detto Panariello tempo fa a Domenica In. Oggi Giorgio Panariello sarà inoltre uno degli ospiti che vedremo a Verissimo – Le Storie. “Mi dà serenità e grande equilibrio e questo è importantissimo”, ha detto all’epoca nello studio di Silvia Toffanin.

CLAUDIA MARIA CAPELLINI, L’INCONTRO CON GIORGIO PANARIELLO

La modella di Bergamo intanto continua a far penare i fan, almeno per quanto riguarda la sua attività social. A differenza del compagno, Claudia Maria infatti non è così attenta ai social e ormai è assente dal suo profilo Instagram da quasi due anni. Sappiamo molto poco di come sia nata la scintilla fra Claudia Maria Capellini e Giorgio Panariello. A quanto pare i due si sono conosciuti durante una cena con amici in comune e presto hanno capito di voler stare insieme. Originaria di Cremona, la modella si è trasferita a lungo a Milano e ha vissuto il loro amore a distanza per diverso tempo. Anche se in questi giorni si trova a Roma, come scopriamo da una Storia su Instagram. Claudia infatti non pubblica più alcun post, ma tramite le Stories condivide sempre qualche contenuto con gli ammiratori.

L’AMORE IN COMUNE PER GLI ANIMALI

Una mini-clip in particolare ci svela che nei giorni scorsi ha accompagnato il suo cagnolino in clinica per fare gli esami del sangue. Ed è proprio l’amore per gli animali uno dei punti in comune fra la 35enne e Panariello: lui, che ha sempre creduto di poter essere un buon padre, ha riversato tutto il suo affetto sui cani. L’artista però ha ammesso in diverse occasioni di aver messo da parte il progetto di creare una famiglia per tanto tempo. “Fino a 40 anni non avevo una lira, facevo le tv private, non avevo né arte né parte”, ha detto il comico tempo fa a Il Corriere della Sera, “non sapevo cosa avrei fatto a 41. La mia vita era impegnata a raggiungere quel sogno, quel successo che avevo sempre inseguito. Forse se avessi avuto successo prima avrei potuto pensare a qualcos’altro”. E sembra proprio che Claudia gli abbia già fatto cambiare idea.



