Claudia Maria Capellini, fidanzata Giorgio Panariello/ “Alti e bassi? No, con lei…”

Giorgio Panariello torna con uno show su Rai Tre insieme a Marco Giallini, “Lui è peggio di me“, e chissà quanta emozione proverà a vederlo in tv la sua fidanzata Claudia Maria Capellini, la persona che da 3 anni a questa parte è legata sentimentalmente all’attore toscano. Un amore, il loro, che almeno per ora sta sconfiggendo lo scetticismo degli osservatori esterni: erano in pochi, infatti, a scommettere che questa coppia riuscisse a resistere al netto di una differenza d’età di 25 anni tra i due che di certo rappresenta uno scoglio non marginale alla tenuta del loro rapporto. Eppure Panariello e Claudia Maria Capellini sembrano aver trovato insieme un perfetto equilibrio: proprio l’attore toscano ha raccontato qualche tempo fa dell’ingresso in casa di un cagnolino, Poky, come ciliegina sulla torta: “Stiamo bene insieme. Possiamo dire che siamo una famiglia“.

Claudia Maria Capellini, fidanzata Giorgio Panariello

Qualche tempo fa, a proposito del suo rapporto con questa ragazza dalla forte somiglianza con Belen Rodriguez, un curriculum che vanta una laurea alla Iulm e un percorso come modella e PR, Giorgio Panariello, ospite di Domenica In, non aveva nascosto la sua felicità: “Stiamo bene insieme. Spesso si dice ‘alti e bassi’, invece fino a questo momento, fortunatamente, abbiamo avuto solo alti, anche perché lei è più alta e già il fatto che lei sia più alta mi dà il senso dell’alto. Se è famiglia? Possiamo dire di sì, è famiglia, sono proprio contento, sto bene, sto molto bene, e sono contento“. Nel frattempo il seguito sui social di Claudia Maria Capellini continua ad aumentare: su Instagram, sebbene Giorgio Panariello non compaia praticamente mai, a seguirla sono già più di 20mila persone. Insomma, la ragazza non vuole sfruttare la popolarità del compagno, ma per la sua popolarità questo non sembra essere un problema…



