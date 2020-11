Claudia Maria Capellini, fidanzata Giorgio Panariello/ “E’ famiglia, sono contento”

Claudia Maria Capellini è la fidanzata di Giorgio Panariello. Un amore nato da soli 3 anni, ma che rende felice il comico ed imitatore toscano che in diverse occasioni ha speso parole bellissime per la sua giovane fidanzata. Classe 1985, Claudia Maria è nata a Cremona, ma da diversi anni vive a Milano dove ha studiato presso l’Università Iulm. Nella capitale della moda, la Capellini ha cominciato a lavorare come modella e come PR e sui social ha già un discreto seguito. Su Instagram, complice forse la relazione con un personaggio famoso del calibro di Giorgio Panariello, la modella ha quasi 20 mila follower. La bellezza di Claudia Maria è sotto gli occhi di tutti, ma scrutando le foto del suo profilo Instagram in tanti hanno notato una somiglianza con uno dei personaggi femminili più amati dal pubblico italiano. Di chi parliamo? Ma naturalmente di Belen Rodriguez; in tantissimi, infatti, hanno visto una certa somiglianza con la conduttrice di Tu Si Que Vales, anche se Claudia Maria non ha alcun interesse per il mondo della televisione.

Giorgio Panariello: “con Claudia Maria Cappellini sono proprio contento”

Nonostante la differenza di età fra Claudia Maria Cappellini e Giorgio Panariello la storia d’amore prosegue a gonfie vele. I due si sono conosciuti in occasione di una cena tra amici e da quel momento non si sono più separati. Tre anni di relazione e di amore che la coppia ha voluto rafforzare anche con l’adozione di un piccolo cagnolino di nome Poky. “Stiamo bene insieme. Possiamo dire che siamo una famiglia” – ha dichiarato l’attore e comico toscano confermando che i 25 anni di differenza per loro non rappresentano un problema. Anzi, i due sono sempre più complici ed innamorati come è apparso in questi giorni quando sono stati paparazzati per le strade di Roma a fare shopping con tanto di mascherina. A Domenica In Giorgio Panariello aveva rotto il silenzio parlando della storia con Claudia: “stiamo bene insieme. Spesso si dice ‘alti e bassi’, invece fino a questo momento, fortunatamente, abbiamo avuto solo alti, anche perché lei è più alta e già il fatto che lei sia più alta mi dà il senso dell’alto. Se è famiglia? Possiamo dire di sì, è famiglia, sono proprio contento, sto bene, sto molto bene, e sono contento”.



