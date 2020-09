Claudia Maria Capellini, fidanzata Giorgio Panariello/ Perché non si sa molto su lei?

Claudia Maria Capellini è ormai nota al pubblico italiano e non solo per la sua bellezza, ma per via del suo fidanzamento con Giorgio Panariello. Il comico e la fidanzata infatti stanno vivendo un’intensa storia d’amore, come dimostrano le foto scattate alcuni mesi fa, quando i due sono stati immortalati insieme dai paparazzi. Entrambi più che riservati quando si parla d’amore, non hanno lasciato dichiarazioni recenti sulla loro unione. L’ultima parentesi aperta dal comico toscano sulla loro love story risale infatti all’anno scorso, quando ospite di Domenica In, ha deciso di parlare del legame creato con Claudia Maria. “Stiamo bene insieme“, ha rivelato, “Spesso si dice ‘alti e bassi’, invece fino a questo momento, fortunatamente, abbiamo avuto solo alti, anche perchè lei è più alta e già il fatto che lo sia mi dà il senso dell’alto. Se è famiglia? Possiamo dire di sì, è famiglia. Sono proprio contento, sto bene, sto bene e sono molto contento”. Della Capellini però continuiamo a sapere poco e nulla. Oltre ai 25 anni che la divide dall’artista, sappiamo che è stata spesso paragonata a Belen Rodriguez. Sarà la forma del viso o delle labbra, ma una certa similitudine si può notare a prima vista.

Claudia Maria Capellini, fidanzata Giorgio Panariello: quattro anni insieme e…

Quattro anni insieme: questo il bilancio della storia d’amore tra Claudia Maria Capellini e Giorgio Panariello. I due infatti sono stati immortalati insieme per la prima volta nel 2016, mentre si trovavano a Formentera per un bagno di stagione. Impossibile però trovare foto della fidanzata sul profilo social del comico. Solo scatti che riguardano il suo lavoro o ironici, ma nessuna traccia della sua dolce metà. Una strada che ha scelto di percorrere anche la Capellini, molto più lontana dalle piattaforme online. Il suo profilo Instagram per esempio non viene aggiornato da due anni, ma qualche volta la modella posta delle foto nelle Stories, legate al suo lavoro. Non sappiamo nulla inoltre del loro progetto di vita in comune: tempo fa Panariello ha ventilato la possibilità di fare il grande passo e diventare padre, proprio grazie al forte legame che lo unisce alla fidanzata. Oggi, venerdì 11 settembre 2020, Giorgio Panariello sarà inoltre uno dei protagonisti dello show Panariello Conti Pieraccioni, in onda nel prime-time di Rai 1. Non ci sarà di certo spazio per parlare di anelli e bebè: possiamo solo attendere l’evoluzione del rapporto fra l’artista e la sua dolce metà.



