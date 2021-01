Claudia Maria Capellini, fidanzata Giorgio Panariello/ “Polemiche? Lei è famiglia!”

Claudia Maria Capellini, fidanzata di Giorgio Panariello di vent’anni più giovane

Chi è Claudia Maria Capellini? La compagna di Giorgio Panariello. Negli ultimi mesi si è parlato molto dell’attore e anche della sua relazione con la modella che ha 23 anni in meno di lui. Spesso capita che quando c’è questa grande differenza di età si insinui il dubbio sulle veri basi di un rapporto ma i due si dicono sereni e guardano avanti insieme e lo stesso Panariello ha definito la dolce Claudia Maria ‘famiglia’ per lui.

Classe 1986, la bella Claudia è una modella e, per molti, anche sosia di Belen Rodriguez soprattutto in alcune pose in foto che lei stessa posta nel suo affollato profilo social. I due si sono conosciuti e innamorati e non si sono più lasciati visto che da un paio di anni almeno convive a Roma insieme ai loro due chihuahua.

Claudia Maria Capellini “è famiglia” per Giorgio Panariello

Giorgio Panariello ha dichiarato di aver ritrovato la serenità grazie alla modella che ha conosciuto a casa di amici comuni una sera, durante una cena. In una recente intervista l’attore ha ammesso che in questi anni con lei ha avuto solo un rapporto al top, fatto di alti e mai di bassi e per questo sembra propenso a voler mettere su famiglia dimenticando la differenza di età. Nello studio dell’amica Mara Venier a Domenica In, Giorgio Panariello si è detto davvero contento e sereno al suo fianco e anche pronto a qualcosa di più serio: “stiamo bene insieme. Spesso si dice ‘alti e bassi’, invece fino a questo momento, fortunatamente, abbiamo avuto solo alti, anche perché lei è più alta e già il fatto che lei sia più alta mi dà il senso dell’alto. Se è famiglia? Possiamo dire di sì, è famiglia, sono proprio contento, sto bene, sto molto bene, e sono contento”. Claudia Maria Capellini, invece, rimane lontana dalla televisione e dalla luce dei riflettori perché poco interessata a questo modo, almeno per adesso.



