Claudia Maria Capellini, fidanzata Giorgio Panariello/ Quarantena insieme

Claudia Maria Capellini è la fidanzata di Giorgio Panariello, il giudice dell’edizione di Amici Speciali in partenza su Canale 5. La bellissima modella e PR per diversi locali di Milano sta trascorrendo la quarantena proprio in compagnia dell’amatissimo compagno come confermerebbero alcune foto scattate da entrambi e pubblicate sui social. Alcuni dettagli delle foto, infatti, non sono passati inosservati ai fan della coppia che hanno notato la presenza degli stessi cagnolini dell’attore toscano Poki e Pie. Del resto proprio Panariello in collegamento con Mara Venier a Domenica In aveva mostrato i suoi cani dicendo: “in casa ci sentiamo più sicuri con Batman e Robin”. Non solo, alcune settimane prima sempre nel salotto della zia Mara parlando della fidanzata aveva detto: “stiamo bene insieme” lasciandosi andare anche ad una tenerissima confessione “con lei è famiglia”. Intanto la modella, che non pubblica foto sul suo profilo Instagram da 19mila follower, ha postato due Instagram Stories in cui si mostra in primo piano con tanto di hashtag Leonessa e quarantine.

Claudia Maria Capellini: 25 anni di differenza di età con Giorgio Panariello

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Claudia Maria Capellini e Giorgio Panariello. Nonostante la differenza di età, lei 35 anni e lui 60, la coppia è sempre più unita. A confermarlo è stato proprio l’attore ospite di Mara Venier a cui ha confessato: “stiamo bene insieme. Spesso si dice ‘alti e bassi’, invece fino a questo momento, fortunatamente, abbiamo avuto solo alti, anche perché lei è più alta e già il fatto che lei sia più alta mi dà il senso dell’alto”. Non solo, il comico e showman toscano sembrerebbe anche pronto a mettere su famiglia: “se è famiglia? Possiamo dire di sì, è famiglia, sono proprio contento, sto bene, sono molto bene, e sono contento“. Sembrerebbero lontani i tempi in cui Panariello aveva raccontato a Il Corriere della Sera: “fino a 40 anni non avevo una lira, facevo le tv private, non avevo né arte né parte, non sapevo cosa avrei fatto a 41. La mia vita era impegnata a raggiungere quel sogno, quel successo che avevo sempre inseguito. Forse se avessi avuto successo prima avrei potuto pensare anche a qualcos’altro”. Del resto il successo è arrivato ed ora per Panariello potrebbe essere anche l’happy end in amore!



