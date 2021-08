Claudia Maria Capellini, fidanzata Giorgio Panariello/ Sempre più innamorati…

Claudia Maria Capellini e Giorgio Panariello, la differenza di età non li spaventa

Claudia Maria Capellini è la fidanzata di Giorgio Panariello, l’attore e regista comico che dopo tanti anni di singletudine ha finalmente trovato l’amore! Nonostante la differenza di età, la coppia più innamora che mai! Lui ha 50 anni lui, mentre lei 30, ma l’età non è mai stato un problema per Giorgio e Claudia che da diversi anni fanno coppia fissa. Un amore che l’attore e regista ha deciso di vivere ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo senza mai rilasciare alcuna intervista ai media. Solo in rarissime occasioni Panariello parlando della sua vita privata ha rivelato di essere sereno e felice.

Ma chi è Claudia Maria Capellini? Bella da togliere il fiato, la PR ha stregato il cuore di Giorgio Panariello con cui vive una storia d’amore da diversi anni. La coppia ha cercato di tenere nascosta la propria relazione, ma sono stati paparazzati dalla stampa gossip intenti a scambiarsi delle effusioni in pubblico.

Claudia Maria Capellini è la fidanzata di Giorgio Panariello. Le prime foto della ragazza sono state scattate in occasione dell’evento che Panariello ha tenuto con gli amici Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni all’arena di Verona. I due erano reduci da una vacanza in Versilia dove erano stati paparazzati dai fotografi del settimane Chi intenti a fare shopping complici e più innamorati che mai!

Classe 1987, Claudia è nata a Cremona, ma si è trasferita da diversi anni a Milano. Nella capitale della moda lavora come modella e si occupa della pubbliche relazioni di alcuni locali esclusivi della città lombarda. Proprio lavorando come PR, Claudia ha incontrato e conosciuto tantissimi personaggi del mondo delle spettacolo tra cui proprio Giorgio Panariello. I due, infatti, si sono conosciuti in occasione di una cena e da quella sera non si non più lasciati!

