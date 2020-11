Claudia Maria Capellini, fidanzata Giorgio Panariello/ Tanti anni di differenza ma…

Claudia Maria Capellini è la fidanzata di Giorgio Panariello. A rendere il suo nome noto presso il grande pubblico ci ha pensato il gossip proprio pubblicando le foto che vedono l’attore al suo fianco. Ma chi è Claudia Maria Capellini? Nata a Cremona il 16 marzo 1986, la giovane fa la modella di professione e qualche anno fa ha deciso di trasferirsi a Milano dove si occupa anche di pubbliche relazioni oltre che alla sua professione di modella. Claudia Maria Capellini e Giorgio Panariello si sono conosciuti tramite amici nel 2017 e da allora fanno coppia fissa nonostante le critiche feroci per la grossa differenza di età (26 anni).

Claudia Maria Capellini, fidanzata Giorgio Panariello, lui ospite a Domenica In oggi, e lei?

Quello che possiamo dire è che la bella modella, almeno per il momento, non ha approfittato della posizione del suo compagno visto che continua a fare il lavoro di sempre e che conta poche migliaia di follower sui social dove è sempre molto attiva ma tenendo ben al sicuro la vita privata. Oggi Giorgio Panariello sarà ospite nello studio di Domenica In da Mara Venier e tornerà a parlare della sua vita. Già in passato aveva confermato che il rapporto con Claudia Maria Capellini va a gonfie vele anche se ci sono, come in tutte le coppie, degli alti e bassi. Rimane da capire se questo periodo un po’ complicato e il lockdown passato insieme sia riuscito a confermare questo grande amore oppure no.

© RIPRODUZIONE RISERVATA