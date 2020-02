Claudia Maria Capellini, fidanzata Panariello/ Lui: “Mi dà serenità e equilibrio”

Claudia Maria Capellini è la fidanzata di Giorgio Panariello, l’attore e comico protagonista dello show “Panariello Conti Pieraccioni” in onda venerdì 14 febbraio 2020 in prima serata su Rai1. Uniti da circa tre anni, Claudia e Giorgio sono davvero inseparabili nonostante la differenza di età di ben 25 anni. Bella, anzi bellissima Claudia Maria lavora come modella e pr e in tantissimi hanno rivisto in lei alcune somiglianze con la showgirl argentina Belen Rodriguez. Nata a Cremona, Claudia Maria oggi vive a Milano dove si occupa della comunicazione di alcuni importantissimi locali. Proprio durante una cena ha conosciuto Panariello con cui è nata una bella storia d’amore che la coppia ha deciso di vivere lontano dalle telecamere e dal gossip. Una scelta che conferma il carattere schivo e riservato di entrambi, anche se ultimamente Giorgio ha parlato dell’amore che lo lega alla bellissima Claudia rivelando: “mi dà serenità ed equilibrio. E sono due aspetti importanti nella vita, qualcosa che ho inseguito per molto tempo. Ho finalmente trovato una persona che mi permette di affrontare sereno il mio lavoro, un lavoro da cui non stacco mai”.

Giorgio Panariello: “Sono fidanzato da tre anni con Claudia Maria Capellini”

Giorgio Panariello ha parlato della sua compagna Claudia Maria Capellini anche a Verissimo dove è stato intervistato da Silvia Toffanin. “Sono fidanzato da tre anni con Claudia” – ha dichiarato l’attore e comico precisando – “sto molto bene con lei. Mi dà serenità e grande equilibrio e questo è importantissimo. Claudia è una persona che mi lascia fare il mio lavoro serenamente, senza pressioni. Questo è importantissimo per persone che fanno questo lavoro, che assorbe completamente”. Non solo, poco dopo sempre Panariello ha parlato della sua Claudia negli studi di Domenica In da Mara Venier raccontando: “stiamo bene insieme. Spesso si dice ‘alti e bassi’, invece fino a questo momento, fortunatamente, abbiamo avuto solo alti, anche perché lei è più alta e già il fatto che lei sia più alta mi dà il senso dell’alto”. L’attore ha parlato anche del concetto di famiglia dicendo: “Se è famiglia? Possiamo dire di sì, è famiglia, sono proprio contento, sto bene, sono molto bene, e sono contento”. Un amore che prosegue a gonfie vele e chissà che la coppia non possa decidere di allargare la famiglia con un bel bebè!

