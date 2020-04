Claudia Maria Capellini/ Giorgio Panariello: “Lei è la mia famiglia”

25 anni di differenza fra Claudia Maria Capellini e il fidanzato Giorgio Panariello: eppure lei, sosia di Belen Rodriguez, è riuscita a fare breccia nel cuore del noto comico toscano. Dalle voci di corridoio emerse nel tempo, sembra che i due si siano conosciuti durante una cena con amici in comune e che da lì sarebbe scattata la scintilla. Claudia Maria aveva già comunque ottenuto una certa popolarità sui social grazie alla sua bellezza e a quanto pare era alla ricerca di un uomo con cui iniziare una relazione duratura. Anche per Panariello ha vissuto una vera e propria svolta, visto che tempo fa a Il Corriere della Sera, ha confessato di aver dovuto mettere da parte il progetto famiglia per diversi decenni.

“Fino a 40 anni non avevo una lira”, ha dichiarato, “facevo le tv private, non avevo nè arte nè parte, non sapevo cosa avrei fatto a 41. La mia vita era impegnata a raggiungere quel sogno, quel successo che avevo sempre inseguito”. Forse, se l’artista avesse ottenuto il successo prima degli anni della maturità, le cose sarebbero andate in modo diverso. Punto interrogativo quindi sulla possibilità che Claudia Maria possa convincerlo a fare quel grande passo in avanti che tutti si aspettano. Anche se alcune voci di corridoio dicono che fra i due si sia già parlato dei fiori d’arancio. Chissà?

CLAUDIA MARIA CAPELLINI E L’AMORE CON GIORGIO PANARIELLO

La relazione fra Claudia Maria Capellini e Giorgio Panariello è finita subito nel vortice del gossip: a breve distanza dal loro primo incontro, avvenuto nel 2016, i tabloid rosa si sono subito occupati della loro love story. Anche se in realtà la coppia ha sempre mantenuto le distanze dai riflettori sempre puntati, riuscendo a vivere la relazione con estrema discrezione. Lo scorso 16 marzo tra l’altro Claudia Maria ha spento 35 candeline, anche se la sua data di nascita è rimasta a lungo un mistero. “Stiamo bene insieme”, ha detto il comico a Domenica In nel novembre dell’anno scorso. Una delle poche occasioni in cui ha parlato della fidanzata.

“Spesso si dice ‘alti e bassi’, invece fino a questo momento, fortunatamente, abbiamo avuto solo alti”, ha aggiunto, “Anche perchè lei è più alta e già il fatto che lei sia più alta mi dà il senso dell’alto. Se è famiglia? Possiamo dire di sì, è famiglia. Sono proprio contento, sto bene. Sto molto bene e sono contento”. Oggi, 5 aprile 2020, Giorgio Panariello ritornerà tra l’altro ospite della corte di Mara Venier, anche se solo in collegamento. La padrona di casa riuscirà a strappargli qualcosa di più sulla fidanzata oppure i fan rimarranno delusi?



