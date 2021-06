Claudia Marsicano, chi è?/ La giovane attrice con la mimica di Jim Carrey!

Chi è Claudia Marsicano?

Claudia Marsicano è una giovane attrice nata a Napoli il 9 gennaio 1992. Trasferita a Milano all’età di 14 anni, ha frequentato il liceo artistico di Brera e si è diplomata presso il gruppo Quelli di Grock. Nel 2017 ha vinto il Premio UBU, fondato nel 1977 dal critico Franco Quadri, come nuova attrice under 35. Insieme a Daniele Turconi e Francesco Alberici ha fondato la Frigoproduzioni con cui ha portato in scena “Socialmente” e “Tropicana”. È nel caso del film “Mi chiedo quando ti mancherò” per la regia di Francesco Fei, attualmente in produzione. Nel 2021 è stata scritturata da Cattleya per interpretare Caterina nella versione italiana della serie tv americana “This is us”, che andrà in onda su Rai 1, dal titolo “Noi”. Nel caso anche Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita e Livio Kone.

Claudia Marsicano: l’espressività prima di tutto

Negli anni scorsi Claudia Marsicano è stata protagonista dello spettacolo “R.Osa”, ideato dalla coreografa Silvia Gribaudi: “Un corpo morbido dalle linee morbide ha un margine di improvvisazione tutto suo: quando si muove non possiamo sapere cosa farà la carne che è lì, ed è fluida”, ha detto la giovane attrice a Danza Effe Bi, descrivendosi sul palco. Claudia Marsicano ha un’espressività eccezionale, sui cui lavora da anni: “Adoro Jim Carrey e la sua mimica, per me rappresenta l’esempio del performer! Così da quando sono bambina passo dieci minuti davanti allo specchio ad allenarmi nelle smorfie: tutti i giorni”. Claudia Marsicano è molto riservata per quanto riguarda la sa vita privata e anche sui social predilige postare foto legate al suo lavoro.

