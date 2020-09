Claudia, moglie Boss Renato Lenzi/ “A lui piace giocare, ce la farà”

Claudia è la moglie del Boss in Incognito Renato Lenzi. Splendida donna con capelli ricci sulla quarantina ha dimostrato di avere un rapporto straordinario con lui, visto che si sono incontrati da quando erano giovanissimi. Da lì hanno iniziato a viaggiare per il mondo, riuscendo a mettere su un vero e proprio impero con Zoomarine che è grande protagonista. La donna ha fatto capire che dietro il successo c’è molto lavoro e anche un rapporto straordinario che ha dato vita alla loro famiglia.

Prima di iniziare l’avventura nella trasmissione di Rai 2 condotta da Max Giusti Renato si è trasformato in Frank e si è voluto far vedere da sua moglie e sua figlia, con gli altri due ragazzi collegati dagli Stati Uniti. Irriconoscibile ha fatto sorridere Claudia che ha sottolineato: “A lui piace molto giocare quindi sono sicura che si calerà in questa avventura e ce la farà”. Quando lo vede però non riesce a trattenere le risate, poi lo abbraccia e gli augura in bocca al lupo per questa splendida avventura.

