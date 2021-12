Claudia Mori e i figli Adriano Celentano/ “Tra noi amore, rispetto, passione fisica”

Claudia Mori, Rosita, Giacomo e Rosalinda sono la moglie e i figli di Adriano Celentano, il Molleggiato della musica italiana. Un grande amore quello che lega Celentano alla moglie Claudia Mori che a distanza di tantissimi anni ha parlato così della loro storia: “quando ho incontrato Adriano Celentano non era nessuno: ho sposato uno sconosciuto. E da lui e con lui ho avuto tutto quello che si può avere in 50 anni, compresi momenti di grande infelicità. Ho avuto amore, rispetto, passione fisica che col tempo è diventata desiderio di stare comunque accanto a lui. La sera quando vado a letto recito la mia preghierina e, la prima cosa che dico, è che, se dovesse mancare uno dei due tra me ed Adriano, spero di essere io, perché non sopporterei il contrario”.

Dal loro amore sono nati tre splendidi figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda. Tra i tre la più famosa è proprio Rosita che ha iniziato la carriera molto presto partecipando al film “Yuppi du”. Pochi anni dopo si è lanciata nel mondo della musica con il 45 giri “Dal tuo sguardo in poi” che non riscosse un grande successo. Successivamente è stata co-conduttrice del Festival di Sanremo dedicandosi completamente alla conduzione.

I figli di Adriano Celentano: chi sono Giacomo e Rosalinda

Dall’amore tra Claudia Mori e Adriano Celentano sono nati tre figli. Dopo Rosita, nella vita del molleggiato e della cantante è arrivato Giacomo, l’unico figlio maschio. Anche lui ha seguito le orme del padre dedicandosi al mondo della musica visto che a soli 23 anni ha debuttato nel mondo delle sette note con il disco “Dentro il bosco” non incontrando però lo stesso successo del padre. Successivamente però dedica la sua vita alla fede; Giacomo, infatti, è stato lì lì per diventare frate e non ha mai nascosto che proprio la fede l’ha aiutato ad uscire da un momento di grande depressione. Un momento difficile che ha voluto raccontare nel libro “La luce oltre il buio – Il mio cammino nella fede per vincere la depressione”.

Poi c’è Rosalinda Celentano, la più piccola di casa Celentano che si è fatta conoscere dapprima come cantante partecipando nel 1990 al Festival di Sanremo arrivando anche alla fase finale nella sezione Giovani. Nel 1991 partecipa al Festivalbar dove vince il Disco Verde. Nonostante i successi nel mondo della musica, la terza figlia di Claudia Mori e Adriano Celentano ha trovato la sua dimensione nel mondo del cinema recitando in diversi film cult tra cui menzioniamo “La passione di Cristo” di Mel Gibson.



