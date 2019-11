Claudia Mori è il grande amore di Celentano/ Adriano: “è bella anche quando alza…”

Claudia Mori e Adriano Celentano sono la coppia più bella del mondo dello spettacolo. Sposati dal 1964, i due sono, ancora oggi, molto uniti e innamorati. La conferma è arrivata nel corso della seconda puntata di Adrian nel corso della quale, il Molleggiato si è lasciato andare a dichiarazioni d’amore nei confronti della moglie cogliendo l’assist che le ha fornito Maria De Filippi, ospite della serata. “Ho visto una cosa che è molto carina, tu e tua moglie siete sposati da 54 anni. Lei è protettiva. Ogni cosa che Adriano fa, lei sta a guardare. Guarda se va bene, se va male, se c’è qualcosa che potrebbe non andare. Lui la riguarda come a dire ‘Non ho bisogno di protezione’. Però questo giochetto penso vada avanti da 54 anni. Lui non alza mai la voce, lei ogni tanto”, ha dichiarato la De Filippi sottolineando il legame forte che c’è tra Celentano e Claudia Mori.

ADRIANO CELENTANO: “CLAUDIA MORI BELLA ANCHE QUANDO ALZA LA VOCE”

Dopo aver ascoltato le parole di Maria De Filippi, Adriano Celentano ha confermato il grande amore con la moglie con un sorriso. Poi si è lasciato andare a dichiarazioni più intime. “Lei a volta ha delle ‘alzate’ improvvise. Però c’è un pregio. Finita quell’alzata che non dura tanto, dura poco, dopo è come se non fosse successo niente. Ride, scherza”, ha dichiarato. “Cosa faccio quando alza la voce? L’ascolto e la guardo perché è bella anche quando alza la voce”, ha concluso il molleggiato. La De Filippi, invece, interrompendo il momento romantico, ha svelato un altro aspetto di Celentano spiegando di non avergli mai sentito dire una parola volgare. “Al massimo dice cacchio, inoltre ogni volta che canta una sua canzone è come se lo facesse per la prima volta. Questo è tipico di chi ama la musica”, ha detto Queen Mary.





