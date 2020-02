Claudia Mori, moglie Celentano/ 56 anni d’amore: “noi guerrieri innamorati”

Claudia Mori è la moglie di Celentano, tra i cantautori protagonisti della prima puntata di “Una storia da cantare”, il varietà di successo condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero su Rai1. Considerata una delle coppie più belle del mondo, citando uno dei loro brani di maggior successo, Claudia e Adriano si definiscono dei guerrieri innamorati e hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio. Una data importante che l’attrice, cantante e produttrice discografica ha voluto celebrare con un libro che si chiama proprio “Due guerrieri innamorati”. Il primo incontro tra Claudia e Adriano avviene nel 1963 sul set del film “Strano tipo”; l’anno dopo, il 14 luglio del 1964, si sposano in una piccola chiesa a Grosseto con una cerimonia intima e privata. Un amore importante da cui nascono tre splendidi figli con cui hanno un bellissimo rapporto. La Mori è sempre stata accanto al marito diventando anche l’amministratrice del Clan Celentano, l’etichetta discografica che produce i lavori del marito. Parlando proprio dell’etichetta a informazionesenzafiltro ha dichiarato: “Adriano da solo è come una multinazionale, nella sua lunga carriera ha venduto qualcosa come 250 milioni di dischi. E poi, insisto, Adriano ci ha garantito comunque la massima indipendenza. Le sue scelte artistiche hanno sempre come faro l’indipendenza. Lo sanno molto bene in Rai quando è stato chiamato a fare show o interventi televisivi”.

Claudia Mori: “Adrian di Celentano non è un fallimento”

Claudia Mori e Adriano Celentano un binomio perfetto. La moglie del Molleggiato negli ultimi mesi ha difeso sempre il marito anche quando gli sono piovute addosso tantissime crisi per via del suo show e serie dal titolo “Adrian” che non ha convinto tantissimo il pubblico e la critica. Intervista da Repubblica la Mori ha precisato: “Adrian non è un fallimento. Parlare di fallimento quando si tratta di Adriano perché con lui le sorprese sono inimmaginabili”. La Mori ha poi chiarito una serie di cose, la prima quella riguardante i costi: “I 20 milioni di euro? Mi domando da dove nasca il riferimento a questa cifra. Mi sembra che siano tutti solo molto prevenuti su questo progetto”. Non solo, la moglie del Molleggiato ne ha davvero per tutti: da Michelle Hunziker fino a Teo Tecoli. “Ognuno è libero di agire come vuole, anche male, ma sarebbe auspicabile senza scadere in offese e bugie. Un quotidiano svizzero in un’intervista a Hunziker titola l’articolo a caratteri cubitali ‘Che stronzo!’ rivolto ad Adriano. Le sembra normale? Non solo, la Hunziker nell’intervista accusa Adriano addirittura di sessismo per una battuta innocente detta in modo paternalistico come potrebbe dire un padre a sua figlia”. Polemiche e ascolti a parte, l’amore di Claudia Mori e Adriano Celentano prosegue alla grande e il prossimo luglio la coppia si prepara a festeggiare 56 anni di matrimonio. Più felici di così!

