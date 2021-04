Claudia Mori: “Von der Leyen senza sedia da Erdogan? Vergognoso”/ “Le scuse non…”

Claudia Mori si schiera con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen la quale, durante la visita dei leader dell’Unione Europea ad Ankara, è rimasta senza sedia mentre il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente del Consiglio Ue Charles Michel erano seduti l’uno accanto all’altro. Il video ha fatto il giro del mondo scatenando anche polemiche. La moglie di Adriano Celentano, così, attraverso un post pubblicato sul profilo Instagram del Molleggiato, ha preso posizione condannando fermamente quanto fatto dal presidente turco e dal presidente del Consiglio Ue.

“Non può dimenticare quel volgare comportamento del signor Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo e del signor Erdogan in occasione della visita dei leader dell’Unione Europea ad Ankara”, comincia così il post di Claudia Mori che poi condanna fermamente il gesto l’atteggiamento di entrambi.

CLAUDIA MORI CONTRO IL PRESIDENTE TURCO ERDOGAN

Claudia Mori si scaglia fermamente contro Erdogan e Charles Michel a cui non perdona il gesto di aver lasciato in piedi Ursula von der Leyen. “Uomini che non migliorano, non c’è niente da fare. Per loro è spontaneo e normale comportarsi sfrontatamente in maniera incivile nei confronti di una donna”, scrive Claudia Mori. “Signor Michel non si vergogna neanche un po’? Lei avrebbe dovuto rimanere in piedi o andare a sedersi vicino alla signora Ursula e lasciare seduto solo il signor Erdogan”, continua la moglie di Celentano. “Perchè non c’era la tera seggiolina? Le scuse questa volta non bastano più, ma intanto fatele a tutte le donne. Donne che non dimenticheranno questo volgare affronto internazionale“, aggiunge. Infine, la moglie di Celentano conclude così il suo intervento: “Donne che non dimenticheranno il franco intervento di Mario Draghi che non ha esitato a condannare un gesto così dispregiativo”.

