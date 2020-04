Claudia Mori Vs Tinni Andreatta?/ “Dalla sua nomina la Rai ha detto no a 41 progetti”

Pubblicità

Claudia Mori non ci sta e non solo si dice pessimista sulla situazione che il comparto degli audiovisivi sta attraversando in questo momento, ma si dice anche stufa del trattamento che la Rai le ha riservato in questi ultimi anni soprattutto da quando Tinni Andreatta è arrivata al potere, ovvero dal 2012. Ma cosa è successo e perché la moglie di Adriano Celentano è così infuriata con Mamma Rai? Le rivelazioni a riguardo arrivano in una lunga intervista che ha rilasciato a Il Fatto Quotidiano spiegando il perché della sua furia a cominciare da un progetto che ha presentato e che riguardava la fiction su Tina Anselmi che le hanno rifiutato due volte con due motivi diversi lasciando pensare che ci sia qualcosa dietro le quinte che lei non sa bene o, forse, sa così bene da andare all’attacco proprio di Tinni Andreatta rea di aver fatto cadere nel vuoto ben 41 tentativi, per altrettanti progetti, che l’avevano portata al cospetto della Rai in questi ultimi sette anni.

CLAUDIA MORI CONTRO TINNI ANDREATTA?

In particolare, Claudia Mori spiega: “Ho presentato 41 progetti in sette anni e sono stati tutti bloccati. Persino una serie su Papa Bergoglio quando fu eletto e una sul gioco d’azzardo, bocciata perché non era coerente con le linee editoriali. Non so se c’è stato un accanimento, so che non ho più lavorato. Prima della nomina di Tinni Andreatta ho prodotto serie Rai che hanno incontrato il successo del pubblico e della critica”. Poi ride svelando che dall’arrivo della Andreatta non è più riuscita ad azzeccarne una forse perché non è sulla stessa lunghezza d’onda della direttrice. Al momento sembra che Claudia Mori non abbia ancora pensato ad un’azione legale contro la Rai ma sta pensando seriamente di chiudere la sua società di produzione, la Ciao Ragazzi, “se le cose proseguissero con questi incomprensibili e sistematici ostacoli”.



