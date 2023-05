Claudia Motta, dopo l’Isola attacca Helena Prestes/ “Estremamente finta”

Claudia Motta ospite a Isola Party

Nelle scorse settimane Claudia Motta ha dovuto lasciare l’Isola de famosi 2023 per motivi di salute. La modella, infatti, è scivolata su uno scoglio e i medici si sono espressi con parere negativo sul suo rientro: “Claudia sta meglio ed è serena. È tutto a posto, ma il parere dei medici è quello di non poterla fare tornare in gioco. Quindi ufficialmente Claudia non è più una concorrente dell’Isola dei Famosi”, ha annunciato Alvin durante la diretta.

Vladimir Luxuria, rivelazioni a Isola Party/ "Nathaly ha avuto una metamorfosi..."

Claudia Motta è così tornata in Italia e ieri sera, lunedì 22 maggio, prima della nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2023 ha partecipato a Isola Party, condotto Giorgia Palmas e Andrea Dianetti. Parlando di una naufraga ha detto: “Non mi piace e non è piacevole. Non è umana“. A chi si riferisce?

Claudia Motta: “Helena Prestes? Non mi piace per niente”

Claudia Motta, chiacchierando con Giorgia Palmas e Andrea Dianetti a Isola Party, ha esposto senza peli sulla lingua la sua opinione su Helena Prestes, che ieri sera è stata eliminata ed è arrivata sull’Isola di Sant’Elena. “Io di Helena ho il mio pensiero, che ho appurato dalla prima puntata e che si è consolidato anche dopo. Non mi piace per niente, per me è estremamente finta. Pensa solo al gioco, non è sbagliato ma c’è un limite”, ha detto la modella. E ha aggiunto: “Non mi piace il suo modo di afre, pensa solo a se stessa e a emergere. Già l’isola è difficile se la vivi con una persona del genere è ancora più difficile”. L’ex naufraga ha anche commentato l’amicizia tra Helena Prestes e Nikita Pelizon: “Non credo, da quello che ho sentito da lei, che sia un’amicizia vera da parte di Helena, da parte di Nikita non lo so non la conosco. La visita le farà comodo”.

Marco Mazzoli attacca i naufraghi/ "Sono all'Isola solo per soldi e per fama"

“Per me è una persona estremamente finta!” 💥 Twittate con #IsolaParty per interagire in diretta con noi! Seguite QUI e ORA la direttahttps://t.co/rdOLGOPGuH #Isola @Giorgia_Palmas @AndreaDianetti pic.twitter.com/qQInHOWsP2 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) May 22, 2023

LEGGI ANCHE:

Pamela Camassa, commovente di Filippo Bisciglia/ "Lo sogno quasi tutte le notti"

© RIPRODUZIONE RISERVATA