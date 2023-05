Claudia Motta e Simone Rugiati si sono lasciati?/ Dopo l’Isola dei Famosi, indizi…

Claudia Motta e Simone Rugiati: è crisi dopo l’Isola dei Famosi 2023?

Claudia Motta, a causa di un infortunio, ha lasciato l’Isola dei Famosi 2023 prima di quanto immaginasse. Ad aspettarla, in Italia, c’era il fidanzato Simone Rugiati che, oltre ad averla sostenuta alla vigilia della partenza, dopo il ritiro, ha speso per lei delle parole ricche d’amore. “Il mio angioletto è volato, è volato sugli scogli sta volta e poteva andare davvero peggio. C’è poco da scherzare; siamo stati molto preoccupati e io non mi sono mai accorto di essere così tanto innamorato in vita mia. Non mi sono mai preoccupato di una persona così, allo stesso tempo. Mi sei mancata dal primo momento che sei andata via. Volevo vederti pescare tutti i giorni, vederti portare sorrisi e pace perché tu sei la persona che non crea problemi, ma unisce. Cambia le persone in meglio e io ne so qualcosa. Quindi, visto che è successo tutto questo, fai un’altra settimana di riposo e poi prendi un volo e vieni da me perché senza di te, nessuna palma può fare un’isola felice”, è la dedica che Simone le ha fatto.

Tuttavia, qualcosa dev’essere accaduto nelle ultime ore perchè sui social sono apparsi degli indizi che hanno scatenato il gossip. Uno scambio di messaggi a distanza tra lo chef e l’ex naufraga che nasconderebbero una presunta crisi di coppia. Cosa sta accadendo, dunque, tra i due?

Claudia Motta e Simone Rugiati: gli indizi social che preoccupano i fan

Dagli indizi che arrivano dai profili Instagram di Claudia Motta e Simone Rugiati, le cose non andrebbero benissimo tra i due. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, tra le storie del suo profilo, infatti, ha pubblicato il seguente messaggio. “Ho sentito oceani di parole, mari di discorsi. Mi sarei accontentata di una pozzanghera di fatti”. La risposta di Simone Rugiati non si è fatta attendere. Lo chef, infatti, ha risposto pubblicando un angioletto e al suo fianco una faccina che vomita.

Sembrerebbe un vero e proprio botta e risposta quello andato in scena tra la Motta e Rugiati. Cosa starà accadendo tra i due? A fornire ulteriori indizi è stata Deianira Marzano secondo cui la Motta sarebbe stata corteggiata da qualcun altro. Sarà vero? Lo chef e l’ex naufraga torneranno a raccontarsi sui social? Lo scopriremo nelle prossime ore.

