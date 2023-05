Claudia Motta e Simone Rugiati si sono lasciati?/ Lui: “Il tuo prossimo tipo…”

Simone Rugiati e il gesto social indirizzato a Claudia Motta: cosa è successo

A poche settimane dal ritiro di Claudia Motta dall’Isola dei Famosi, sono circolate diverse voci di crisi tra la modella e Simone Rugiati. I due sono stati protagonisti di quelli che sembrano, a tuti gli effetti, dei botta e risposta sui social e non è finita qui. Lo chef ha fatto un gesto sul web che confermerebbe la rottura tra la coppia.

Simone Rugiati, chi è il fidanzato di Claudia Motta/ Ultima dedica prima dell'Isola…

Simone Rugiati, in una storia Instagram, ha intonato la nuova canzone di Marracash, insistendo su alcune frasi in particolare: “Chi lo sa come andrà a sto giro, ma non puoi tradirmi se per primo non mi fido…Mi odieranno i tuoi ex e il tuo prossimo tipo. Mi piace il male che mi fa, ma c’è una regola fondamentale non ci si ricorda più di chi ci ha fatto male“. E poi aggiunge: “Il 22 maggio andrò al compleanno di Marracash che mi regala le parole giuste sempre“. Successivamente lo chef pubblica anche la foto di un braccialetto con scritto “Simo e Cla” che non ha più sul polso. Tutto questo suggerisce un addio definitivo? Il gossip ha già formulato l’ipotesi di un tradimento da parte di Claudia Motta, ma non sono arrivate conferme né smentite da parte dei diretti interessati.

SIMONE RUGIATI, CHI È IL FIDANZATO DI CLAUDIA MOTTA/ Lei: "L'Isola mi servirà a valutare il nostro rapporto"

Simone Rugiati e la dedica a Claudia Motta: le sue parole

Non molti giorni fa, Simone Rugiati aveva pubblicato una lunga dedica d’amore a Claudia Motta sui social, dopo il ritiro della modella dall’Isola dei Famosi. Lo chef dichiarava: “Amore mio, questo messaggio è tutto per te Claudia. Il mio angioletto è volato, è volato sugli scogli stavolta e poteva andare davvero peggio, c’è poco da scherzare” esordisce.

E ancora: “Siamo stati molto preoccupati, non mi sono mai accorto di essere così innamorato in vita mia e preoccupato per una persona allo stesso tempo. Quindi ringrazio qualcuno lassù per averti salvato, ringrazio la produzione per la tempestività dell’intervento e, soprattutto, anche i medici per aver deciso di non farti continuare e preservare quella testa; quella testa bella che hai che è attaccata a un cuore pieno d’amore, di sentimenti, di sensibilità, di maturità. Io ti conosco bene e già in due settimane tutti hanno visto che sei una persona buona e alle persone buone purtroppo succedono queste cose. Ma tornerai, tornerai più forte… da me perchè io non ce la faccio a stare senza di te. Mi sei mancata dal primo momento che sei andata via. Volevo vederti pescare tutti i giorni, volevo vedere portare sorrisi e pace perchè tu sei la persona che non crea problemi ma unisce, cambia le persone in meglio e io ne so qualcosa

Viviana Bazzani: "Simone Rugiati? Un cafone"/ "No al GF Vip? Ricordo quando era lui a chiedere articoli…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA