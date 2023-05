Claudia Motta e Simone Rugiati si sono lasciati per Giorgio Pasotti?/ L’attore scaccia il gossip

Claudia Motta e Simone Rugiati si sono lasciati per Giorgio Pasotti?

Dal suo ritorno in Italia dall’Isola dei Famosi 2023, Claudia Motta si è ritrovata al centro di un acceso gossip che vede protagonista la sua storia d’amore con Simone Rugiati. I due si sarebbero detti addio per colpa di una terza persona, un uomo il cui nome sarebbe ‘Giorgio’. Dopo una serie di voci e indiscrezioni, è stata Deianira Marzano a fare il nome dell’attore Giorgio Pasotti; ma lui c’entra davvero qualcosa nella rottura tra Claudia e Rugiati?

Simone Rugiati, fidanzato o ex di Claudia Motta?/ Le voci sulla coppia dopo l'Isola…

A smentire definitivamente le voci è arrivata l’intervista che Giorgio Pasotti ha rilasciato al Corriere della Sera in occasione dei suoi prossimi 50 anni. L’attore, raccontandosi anche dal punto di vista amoroso, ha confermato il proseguimento della sua storia d’amore con la modella Claudia Tosoni, con la quale sta dal 2017.

Claudia Motta e Simone Rugiati si sono lasciati?/ Lui: "Il tuo prossimo tipo..."

L’intervista di Giorgio Pasotti allontana il gossip

Ma non è tutto. Nel corso dell’intervista Giorgio Pasotti ha confermato che entrambi desiderano avere un figlio insieme: “Si, ci piacerebbe”, le parole dell’attore. Ricordiamo che la stessa Claudia Tosoni, a seguito delle voci sul suo compagno e Claudia Motta, è intervenuta alcuni giorni fa su Instagram, scrivendo: “Grazie per tutte le belle parole che mi avete scritto. Siamo in una società strana, funziona tutto un po’ al contrario. E credo anche che ci sia qualcuno lassù che vede e che con il tempo mette tutto e tutti a posto. Non faccio il giustiziere, al contrario di altri. Non ne ho bisogno. Credo invece nella gentilezza, che resta la mia arma preferita. Mi dispiace che leggerete cose non belle associate al mio nome. Non è ciò che avrei voluto ma purtroppo non dipende da me. Si va avanti, con onestà. Che resta per me un valore e sempre lo sarà. Vi abbraccio”.

LEGGI ANCHE:

Simone Rugiati, chi è il fidanzato di Claudia Motta/ Ultima dedica prima dell'Isola…

© RIPRODUZIONE RISERVATA