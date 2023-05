Claudia Motta:”Grazie per avermi asciugato le lacrime”/ La dedica ad un naufrago dell’Isola dei Famosi

Claudia Motta lo scorso 17 aprile è sbarcata in Honduras come concorrente ufficiale della 17esima edizione de L’Isola dei Famosi. La sua avventura si è conclusa immediatamente a causa di un infortunio. Andrea Lo Cicero, oggi, domenica 7 maggio 2023, compie gli anni. Il naufrago sta festeggiando il suo compleanno insieme ai compagni di avventura direttamente in Honduras e l’ex naufraga ha voluto scrivere una dedica speciale.

Claudia Motta fa gli auguri ad Andrea Lo Cicero: “Grazie per avermi fatto sorridere”

Andrea Lo Cicero compie gli anni e tra pochi mesi diventerà papà. Sui social i fan e sostenitori del naufrago anno inondato di messaggi e auguri il post Instagram dell’account de L’Isola dei Famosi. Anche Claudia Motta, appena uscita dal reality show targato Mediaset, tra le sue stories Instagram ha condiviso due scatti insieme all’ex giocatore di rugby, aggiungendo come didascalia una bellissima dedica di auguri in occasione del suo compleanno. L’ex naufraga Claudia ha scritto: “Auguri anima speciale. Grazie per avermi asciugato le lacrime, grazie per avermi dato forza nel momento del bisogno, grazie per avermi fatto sorridere e grazie per esserci stato fin dal primo giorno. Sei grande, ti voglio bene. Claudia”.

Claudia Motta ha aggiornato i propri fan riguardo la sua condizione di salute e su Instagram ha dichiarato: “È stata un’esperienza breve ma intensa, avevo ancora molto da dare e sicuramente questo non ci voleva”. L’ex naufraga ha poi aggiunto sul proprio account ufficiale: “Grazie a tutti per i messaggi di vicinanza e per il sostegno che ho ricevuto dal primo momento che ho messo piede su quella spiaggia”.

L’incidente capitato a Claudia Motta all’Isola dei Famosi

Riguardo all’incidente che ha costretto Claudia Motta a lasciare l’Honduras, la concorrente più giovane del gruppo di questa edizione, si è fatta male mentre era in cerca di cibo camminando sugli scogli insieme ad Andrea Lo Cicero e Fabio Ricci dei Jalisse quando è scivolata e ha battuto il braccio. Nelle immagini andate in onda, la modella è apparsa particolarmente sofferente, cosa che ha fatto preoccupare i due compagni d’avventura. Fabio ha provato a tranquillizzarla, dicendole che sul braccio non c’erano segni importanti della botta presa ma il dolore per la ragazza era tanto forte da richiedere l’intervento dei medici.

In seguito all’incidente, Claudia Motta era stata portata via in barca per accertamenti medici Ad essersi mostrata molto preoccupata è Pamela Camassa, con la quale Claudia era in gioco in coppia. La modella aveva vissuto, nel corso della sua esperienza, anche degli attimi difficili legati alla mancanza della sua famiglia, in particolare, dopo aver mostrato una foto proprio a Pamela Camassa dicendo: “Io sono moltissimo legata alla mia famiglia quindi stargli lontano, soprattutto in questo momento perché è un momento difficile un po’ per noi della famiglia, abbiamo un piccolo problemino, è difficile“.

