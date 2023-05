CLAUDIA MOTTA SI RITIRA DALL’ISOLA DEI FAMOSI 2023/ “Per i medici non può continuare”: come sta

Claudia Motta costretta ad abbandonare l’Isola dei Famosi 2023

Claudia Motta abbandona l’Isola dei Famosi. Dopo l’incidente di qualche giorno fa, la concorrente è stata portata via per accertamenti medici e non ha fatto ritorno sulla playa. Gli aggiornamenti sulle sue condizioni sono arrivate da Alvin all’inizio della nuova diretta e non sono stati, purtroppo, positivi per Claudia.

“Claudia sta già meglio, è serena ed è tutto a posto, solo che il parere dei medici, ovviamente, è quello di non poterla far rientrare nel gioco.” ha annunciato Alvin in diretta. “Quindi Claudia non è più una concorrente dell’Isola dei Famosi 2023.” ha concluso con dispiacere l’inviato in Honduras. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Come sta Claudia Motta dopo l’incidente all’Isola dei Famosi 2023?

Pochi giorni fa, Claudia Motta ha avuto un incidente all’Isola dei Famosi 2023. La concorrente si era avventurata insieme ad alcuni compagni d’avventura per pescare, quando è scivolata dagli scogli, facendosi male ad un braccio. Nonostante l’assenza di evidenti segni, così come segnalato da Fabio dei Jalisse alla ragazza, Claudia è apparsa vistosamente sofferente e ciò ha preoccupato i presenti. Pochi minuti dopo, una barca è venuta a prelevarla per fare dunque degli accertamenti più approfonditi, e comprendere quali fossero le condizioni della ragazza.

Questo è accaduto alcuni giorni fa, e da allora non ci sono tuttavia stati aggiornamenti sulle condizioni della concorrente. Claudia, infatti, non è ancora tornata in spiaggia, almeno stando a quanto mostrato nei daytime successivi a quello dell’infortunio. Che sia dunque a rischio la sua permanenza nel reality?

Claudia Motta a rischio ritiro all’Isola?

La nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2023 potrebbe aprirsi proprio con gli aggiornamenti sulle condizioni di Claudia Motta dopo l’incidente sugli scogli. La ragazza potrebbe dunque aver avuto bisogno di qualche giorno per riprendersi del tutto e, forse, anche di una fasciatura al braccio. Qualora tuttavia non ci fossero gravi ripercussioni, Claudia potrà continuare il suo percorso all’Isola senza intoppi, stando attenta a non farsi male, evitando lavori troppo faticosi.

