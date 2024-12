Non tutti sanno che la splendida e amatissima Federica Nargi, conosciuta anche come la “velina mora” per via della sua lunga partecipazione a Striscia la Notizia con Costanza Caracciolo, ha una sorella che le somiglia davvero moltissimo. La ragazza si chiama Claudia Nargi ed è appunto la sorella della bellissima showgirl e modella, compagna da una vita di Alessandro Matri, ex calciatore del Milan e della Juventus. Le due sono cresciute insieme creando un rapporto davvero unico e molto solido, anche grazie ai genitori Concetta e Claudio, che hanno trasmesso loro dei valori saldi. Spesso le due sono state scambiate addirittura per gemelle per via della loro somiglianza. In realtà, però, ci sono delle differenze e non solamente estetiche.

Per quanto riguarda il carattere, chi sono bene le sorelle Nargi sa quanto diverse tra loro siano. Federica è più aperta, spigliata e anche per via del suo lavoro in televisione, meno riservata. La sorella, invece, ha scelto un’altra strada: pur essendo una donna davvero molto bella, è rimasta lontana dalle luci della tv, proteggendo la sua riservatezza e quella della sua famiglia, anche se non disdegna di condividere la sua vita sui social. Insomma, due caratteri diversi tra loro che però, è il caso di dirlo, si completano a vicenda. Il legame tra Federica Nargi e la sorella, infatti, è davvero molto stretto.

Claudia Nargi, la malattia della sorella di Federica Nargi: “Il periodo più difficile della mia vita”

Il rapporto tra Federica Nargi e la sorella Claudia è molto saldo anche per via di alcune cose vissute in passato. Claudia Nargi, infatti, è stata a lungo malata di anoressia, una malattia che logora la persona che ne soffre e chi le sta intorno, che non sa come porre fine alle sofferenze. Dunque, la malattia di Claudia Nargi è stata davvero pesante da sopportare per la sua famiglia, stravolgendo tutto e tutti. Anche Federica Nargi descrive quel periodo come il più difficile della sua vita: non è stato semplice, infatti, uscirne fuori e soprattutto salvare Claudia, che per fortuna oggi sta bene ed è più bella che mai.