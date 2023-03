Claudia Pandolfi a Belve: “Ho amato una donna…”/ “Nozze durate un mese? Non volevo…”

Claudia Pandolfi a Belve, il retroscena sulla storia d’amore con una donna

Tra i programmi in tendenza dell’attuale stagione televisiva non può non essere incluso Belve, il faccia a faccia condotto da Francesca Fagnani condito da domande taglienti e incalzanti. Domani sera andrà in onda l’ultimo appuntamento con le interviste inedite e tra le partecipanti ci sarà anche la nota attrice Claudia Pandolfi. Il volto di tante fiction e pellicole per il grande schermo ha avuto modo di offrire spunti su diversi temi con alcuni già trapelati grazie alle anticipazioni offerte dal portale DavideMaggio.

Stando a quanto riportato dal sito di approfondimento televisivo, Claudia Pandolfi avrebbe svelato ai microfoni di Belve un particolare aneddoto dal punto di vista sentimentale. Nello specifico, l’attrice ha raccontato come in passato il suo cuore sia stato rapito da una donna, della quale però non ha rivelato l’identità. “Mi sono innamorata di questa donna che per me era un faro…“. La metafora utilizzata da Claudia Pandolfi è emblematica; la donna in questione deve essere stata particolarmente importante per l’attrice.

Claudia Pandolfi, dal matrimonio con Massimiliano Virgili al tema delle troppe scene di ses*o sul set

L’intervista di Claudia Pandolfi a Belve – con Francesca Fagnani alla conduzione – si impreziosisce con aneddoti riferiti anche al breve e controverso matrimonio con Massimiliano Virgili. I due infatti, dopo la celebrazione delle nozze, impiegarono solo un mese per arrivare la decisione di separarsi. “Il problema è stato mio, di una che si è ritrovata sposata, ma che non aveva alcuna intenzione di volerlo“. Questo il parere della donna – come riportato dal portale DavideMaggio – chiaro ed inequivocabile: per Claudia Pandolfi i dubbi erano palesi già prima del fatidico giorno, ma scelse comunque di compiere il grande passo per poi pentirsene poco dopo.

“L’unica persona che mi disse la verità fu Carlotta Natoli: lei mi disse che in realtà io non volevo sposarmi…“. Continua così il racconto di Claudia Pandolfi a Belve, in merito al suo rapporto con Massimiliano Virgili e in particolare sul matrimonio durato appena un mese. Il portale DavideMaggio riporta come l’attrice abbia spiegato di aver avuto forti dubbi sulla relazione, confessati anche alle persone a lei vicine. Inoltre, tra le anticipazioni trapela anche il parere di Claudia Pandolfi in merito alle dichiarazioni di Carolina Crescentini – sua collega – che aveva parlato di un utilizzo a sproposito delle scene di ses*o sul set. “Sono d’accordo con Carolina, mi è capitato nel film Quando la notte, un film eccenzionale anche se alla fine ci fi un momento di se*so che poteva durare anche un quarto d’ora in meno…“











