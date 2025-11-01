Claudia Pandolfi parla del compagno Marco De Angelis e della curiosa scelta di vivere in due case separate: "A distanza ragioniamo meglio..."

Forse non tutti sanno che da qualche tempo a questa parte, l’attrice Claudia Pandolfi sta vivendo una bella storia d’amore con Marco De Angelis. Ciò che incuriosisce della relazione con il suo compagno è il fatto che i due vivano in case diverse. In una intervista rilasciata di recente l’ex Alice di Un Medico in Famiglia ha raccontato di aver preso con coscienza questa decisione e di essere molto soddisfatta del rapporto instaurato con Marco in tutti questi anni. “Ad una certa distanza si ragiona meglio”, ha sottolineato convinta la Pandolfi.

“Con lui vivo con gioia e solarità…”, ha confessato l’attrice. In passato, prima di innamorarsi dell’attuale compagno, Claudia aveva avuto una storia d’amore con Roberto Angelini, con cui ha mantenuto ottimi rapporti anche dopo la separazione.

Proprio parlando del suo ex compagno Roberto, la Pandolfi sottolinea orgogliosa il fatto che tra loro sia rimasta una sincera amicizia. “Gli vorrò sempre bene. Posso dire che oggi siamo certamente amici. Se ci si lascia è per andare avanti non per farla pagare a qualcuno”, le sue parole di qualche tempo fa al Corriere. Claudia Pandolfi ha avuto due figli, Gabriele e Tito, frutto della storia d’amore con l’ex Roberto e con l’attuale compagno Marco De Angelis.

Nella vita privata dell’attrice c’è anche spazio anche per le amicizie, come quella coltivata con la sua manager e assistente Federica. “Resta sempre nell’ombra ma mi accompagna da tanti anni ed è una persona fondamentale per me”, ha detto. Questa sera sabato 1 novembre, ricordiamo, Claudia Pandolfi sarà ospite di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, come ballerina per una notte.