Chi è Claudia Pandolfi, l'attrice romana? Gli esordi nel 1991 dopo Miss Italia: fu notata da Michele Placido che la scelse per un film

Nata a Roma nel 1974, Claudia Pandolfi è uno dei volti più apprezzati del cinema italiano, con importanti riconoscimenti ottenuti in carriera, come le due candidature al David di Donatello e tre Nastri d’Argento. La carriera di Claudia è cominciata neppure maggiorenne: aveva infatti 17 anni quando ha preso parte al concorso di Miss Italia, arrivando in finale ma non risultando vincitrice. Nonostante questo, il suo sorriso non è passato inosservato; a notarla è stato Michele Placido che ha offerto a Claudia la possibilità di recitare in un suo film, “Le amiche del cuore”.

Da quel momento per l’attrice si sono aperte diverse porte nel mondo televisivo: è stata protagonista di diverse miniserie tv, ottenendo un grande successo soprattutto grazie a Un medico in famiglia, nel quale ha cominciato a recitare nel 1998 nei panni di Alice, rimanendo nel cast per più stagioni. Nonostante l’amore per il mondo della televisione e del cinema, Claudia ha ammesso che non sarebbe mai riuscita a fare la conduttrice. Il motivo? “Non riesco a reggere l’immediatezza della televisione, la diretta” ha confessato la conduttrice.

Chi è Claudia Pandolfi: “Nella vita privata e lavorativa, mi faccio i fatti miei”

Nonostante sia un personaggio pubblico, Claudia Pandolfi cerca di vivere nella maniera più riservata possibile la sua vita. L’attrice ha raccontato: “Ho visto sulla mia pelle gli effetti del farsi coinvolgere troppo dal sistema. Per questo ho deciso di iniziare a farmi i fatti miei, sia nella mia vita privata che in quella pubblica”.

Nella stessa intervista al Corriere della Sera, Claudia ha ammesso di aver chiuso con i sotterfugi e le cose non dette: a cinquant’anni ha deciso di “arrivare al nocciolo delle cose senza più perdere tempo”. Una nuova consapevolezza, dunque, per una splendida attrice che questa sera, a Ballando con le Stelle, sarà la ballerina per una notte.

