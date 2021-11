Claudia Pandolfi/ “Con mio figlio Gabriele cerco di non litigare: evito lo scontro”

Claudia Pandolfi è stata una degli ospiti di oggi della trasmissione Da Noi a ruota libera con Francesca Fialdini. L’attrice sarà protagonista della nuova fiction dal titolo Un professore, in onda dal prossimo giovedì. Prima di passare alla piccola anticipazione, la Pandolfi ha risposto a qualche curiosità della padrona di casa. “Quando litigo con mio figlio? Cerco proprio di non farlo perché non voglio arrivare allo scontro”, ha ammesso Claudia. Ma come riesce a prevederlo? “Bisogna essere recettivi, tentare di non prevaricare sui figli. Con il figlio maggiore Gabriele soprattutto… lui mi ha detto di dirti che se devi parlare di lui devi parlare con lui”, ha scherzato.

Parlando di se stessa ha ammesso fi fare fatica a far entrare nel suo armadio l’adulta che è in lei: “Se anche le cose toste, difficili, cupe, vengono affrontate con spirito fanciullesco è molto meglio”, ha aggiunto. Sui muri della sua cameretta ha svelato di aver avuto pochi poster, ma tra questi c’era “quello di Nadia Comaneci, era il mio faro, il mio traguardo”.

Claudia Pandolfi nella nuova fiction di Rai1 “Un professore”

Una delle sue colonne sonore che hanno accompagnato la vita di Claudia Pandolfi è stata “The Power of love”, in merito alla quale l’attrice ha confidato alla conduttrice: “Avevo la famosa cassettina interamente con questa canzone e dedicata interamente a me stessa. Per tre anni ho scritto a Stefano senza mai conoscerlo, ma avevo 13 anni. L’amore platonico è potentissimo, una cosa straziante”.

Dopo aver sostenuto una prova con l’attore Damiano Gavino, il giovane che nella fiction Un professore interpreta suo figlio, la Pandolfi ha parlato proprio di “Un professore”, da giovedì su Rai1: “È la storia di Dante, professore interpretato da Alessandro Gassman, mosso da una inquietudine e quando lo incontro, io che sono la madre di un allievo, Damiano nella serie, è come un tuffo nel passato perché abbiamo qualcosa in comune e si riapre una confidenza che non c’era mai stata. È un uomo complesso ma abbastanza chiuso, il mio personaggio, Anita, gli tira fuori una tenerezza, lo aiuta a fare un lavoro di introspezione. È una serie trasversale e molto attuale e si parla molto di comunicazione tra adulti e ragazzi”. Quindi ha risposto ad una ulteriore curiosità: “Se non avessi fatto l’attrice avrei fatto l’insegnante di ginnastica artistica”, ha svelato. La Pandolfi però, sempre da giovedì sarà al cinema con un film sulle coppie dal titolo “Tutta vita”.

