Claudia Pandolfi/ Dal compagno Marco De Angelis al rapporto coi figli: “Mamma aperta”

È Claudia Pandolfi la protagonista della puntata del 10 novembre dei Soliti Ignoti. L’attrice sarà la concorrente speciale di Amadeus e cercherà di indovinare il parente misterioso e conquistare il montepremi da devolvere poi in beneficenza. Proprio la Pandolfi è la protagonista della nuova serie di Rai 1, Un professore, in cui interpreta una donna che cresce da sola il suo unico figlio. È proprio parlando di figli e maternità in un’intervista a Il Tempo che la Pandolfi si definisce una mamma aperta e accogliente. “I giovani devono sentirsi liberi anche di sbagliare. Noi adulti possiamo solo prepararli a fare delle scelte”, ammette infatti l’attrice che ha due figli di 15 e 5 anni.

Marco De Angelis, compagno Claudia Pandolfi/ Quel matrimonio finito dopo un mese con Massimiliano Virgili

Claudia Pandolfi, mamma e compagna: due figli e la storia con Marco De Angelis

Proprio in merito al rapporto con i suoi figli e, più in generale, a quello con l’amore e i sentimenti, la Pandolfi ha rivelato: “Sono diventata più selettiva e anche meno impulsiva. Ho 46 anni, sono mamma di due ragazzi, la vita mi ha forgiata. Cerco di aprirmi davvero a chi si merita la mia onestà e la mia autenticità. Non mi voglio sprecare. Voglio scegliere chi avere accanto”. Oggi accanto a Claudia c’è Marco De Angelis, il suo compagno che è un produttore cinematografico. Nel 2016 hanno avuto Tito, il primo figlio della coppia ma il secondo della Pandolfi, già mamma di Gabriele, avuto con il cantautore Roberto Angelini. Prima di lui, Claudia stava per sposare Massimiliano Virgili, ma le nozze saltarono un mese prima.

LEGGI ANCHE:

Claudia Pandolfi/ “Con mio figlio Gabriele cerco di non litigare: evito lo scontro”Marco De Angelis, compagno Claudia Pandolfi/"Famiglia allargata con Roberto Angelini"

© RIPRODUZIONE RISERVATA